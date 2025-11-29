Ana Marcela vence a Travessia Mar Grande-Salvador; veja pódios

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar Grande Salvador - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Quem passou pelo Porto da Barra neste sábado, 29, testemunhou muita alegria é um momento histórico. Na edição que celebra 70 anos de existência, a Travessia Mar Grande-Salvador conheceu seus vencedores gerais, que cruzaram a linha de chegada após serem guiados por todos os santos na Baía cartão-postal da cidade.

O vencedor geral foi Henrique Figueirinha, que cruzou a linha de chegada no Porto da Barra com o tempo de 01:49:57 e garantiu o título da 55ª edição da prova, considerada a maior e mais antiga competição de águas abertas em atividade no mundo.

Logo atrás, chegaram Arthur Passos, com 01:57:49, e Renan Barbosa, campeão da travessia em 2023 e 2024, com tempo de 02:15:30.

No feminino, não poderia ser diferente - mesmo tendo ido e voltado no percurso, quem venceu foi Ana Marcela Cunha, campeã olímpica e agora heptacampeã da Travessia, concluindo pela segunda vez os 12,5 km entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e Salvador em 02:20:00 e protagonizando uma chegada cheia de torcida de quem esperava na praia.

Em seguida, vieram Victoria Rosário, com tempo de 02:32:30, e Claudine Conceição, com 02:37:33 no cronômetro.

Na segunda edição consecutiva após o retorno em 2023, a prova reuniu 180 atletas de diversos estados, além da presença de ícones da modalidade, como a agora heptacampeã da prova Ana Marcela, que nadou ida e volta no percurso e participou da tradição de presença de grandes nomes da maratona aquática brasileira na Travessia.

Os guias

Além dos atletas, mais uma vez, os guias tiveram papel decisivo no resultado final. Responsáveis por orientar direção, ritmo, hidratação e estratégias de navegação, eles acompanharam os atletas de perto, garantindo segurança e eficiência no trajeto.

Os experientes Fred Moraes, Armindo Matos, que novamente utilizou caiaque oceânico para acompanhar seu atleta, e Márcio Renan Fontes estiveram entre os nomes em ação ao lado dos competidores.

Estrutura e organização

A Travessia Mar Grande–Salvador é organizada pela Ambiance Esporte, com produção da Viramundo Produções, realização da A TARDE FM e Grupo A TARDE, e arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).

Com segurança reforçada, barcos de apoio, equipes de saúde e um dos visuais mais emblemáticos do esporte brasileiro, o evento segue consolidado como um dos grandes símbolos do esporte baiano e nacional.