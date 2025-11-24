Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ex-atletas assumem papel de guias na Travessia Mar Grande–Salvador

Como os guias inovam a condução dos nadadores

Sandro Alex Farias

Por Sandro Alex Farias

24/11/2025 - 20:56 h
Guias ganham protagonismo nos bastidores da Travessia Mar Grande–Salvador
Guias ganham protagonismo nos bastidores da Travessia Mar Grande–Salvador -

Esporte é dividido em categorias, como coletivo ou individual. Porém, o que muitas vezes passa despercebido é que até mesmo as modalidades em que o atleta compete sozinho contam com um grande trabalho de equipe nos bastidores. Esse é exatamente o caso das maratonas aquáticas. Embora o nadador esteja sozinho na água, há toda uma estrutura por trás – especialmente em nível profissional. Entre os membros dessa equipe, uma figura é especialmente emblemática: o guia.

Os guias atuam próximos aos nadadores durante a prova, geralmente em embarcações, orientando quanto à direção, às correntezas e ao melhor posicionamento. Eles ajudam diretamente no desempenho e, principalmente, garantem a segurança do atleta. Também cabe ao guia orientar o barqueiro sobre o posicionamento da embarcação, realizar a hidratação do atleta, monitorar como ele se sente ao longo da travessia e traçar o caminho mais eficiente para evitar desgaste excessivo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O guia é fundamental para que o atleta tenha o melhor desempenho possível. Ele precisa manter o direcionamento correto, acompanhar o ritmo do nadador, observar vento e maré e garantir um movimento fluido durante toda a prova”, explica Fred Moraes, guia experiente e que estará na Travessia Mar Grande–Salvador, domingo que vem, dia 29.

É comum que os guias sejam ex-atletas – caso do próprio Fred. Ele conta como sua história nas maratonas aquáticas o levou naturalmente para essa função: “Sou um ex-nadador apaixonado pela travessia. Fiz a Mar Grande–Salvador por nove anos e depois migrei para o triatlo profissional. Mas nunca gostei de ficar de fora da travessia. Então me dediquei a estudar todo o percurso para poder guiar, e assim permaneci ligado à prova”.

Situação semelhante vive Armindo Matos, que já nadou a travessia diversas vezes e hoje utiliza essa experiência para ajudar outros competidores. “Minha trajetória como guia começou com o convite de um amigo da natação, que sabia que eu já tinha feito a Travessia Mar Grande–Salvador quatro vezes. Ele também sabia da minha afinidade com o mar, já que pratico canoagem aqui na Baía de Todos-os-Santos”.

Leia Também:

Arena Barradão vai mudar o Vitória de patamar, garante Raimundo Viana
Grave! Ruan Pablo é vítima de racismo após perder pênalti
Fábio Mota opina sobre o impedimento semiautomático no Brasileirão

Guiando e remando

Quem assistir à prova deste ano poderá notar que essa relação com a canoagem segue firme. Ao contrário da maioria dos guias, que utilizam embarcações, Armindo acompanhará seu atleta em um caiaque oceânico. “A migração do barco para o caiaque veio após uma sugestão da federação. O custo das embarcações era muito alto; com o caiaque, conseguimos reduzir bastante o custo para os atletas e facilitar todo o processo”, explica.

Outro guia experiente, Márcio Renan Fontes, aponta a travessia como sua prova favorita: “Essa travessia é a melhor de todas. Faço algumas vezes ao ano como treino para maratonas maiores. Sempre guardo boas lembranças da largada e dos navios ancorados na baía. É uma prova rápida: o objetivo é sair forte, manter o ritmo e chegar inteiro no final”.

Para Márcio, a edição deste ano terá um significado especial, já que ele irá guiar alguém que acompanha desde a infância: “Recebi um convite especial para guiar minha sobrinha, Sofia Fontes. É um privilégio e uma honra misturados com uma euforia inexplicável. Este ano já nadamos juntos uma ultramaratona no mesmo dia, e posso afirmar que a alegria transborda”.

E assim os guias seguem, ajudando a construir sonhos e mostrando os caminhos para a linha de chegada. Na sagrada baía, não só os santos apontam a rota para o triunfo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Travessia Mar Grande–Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guias ganham protagonismo nos bastidores da Travessia Mar Grande–Salvador
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Guias ganham protagonismo nos bastidores da Travessia Mar Grande–Salvador
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Guias ganham protagonismo nos bastidores da Travessia Mar Grande–Salvador
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Guias ganham protagonismo nos bastidores da Travessia Mar Grande–Salvador
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x