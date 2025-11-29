Ana Marcela nada 24km e é heptacampeã da Travessia Mar Grande-Salvador

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar Grande Salvador - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Vencer a Travessia Mar Grande-Salvador é uma tarefa extremamente difícil. Vencer sete vezes, então, mais ainda. Mas, para uma campeã olímpica, o desafio pode ser ainda maior, e ainda assim cumprido com êxito.

Foi assim que Ana Marcela Cunha foi e voltou nadando do Porto da Barra para Mar Grande, completando mais de 24km de prova e vencendo a Travessia Mar Grande-Salvador com o menor tempo dentre as competidoras que só fizeram o trajeto uma vez.

Heptacampeã na edição de 70 anos da prova neste sábado, 29, a baiana voltou a seu estado para se preparar para o desafio do Canal da Mancha em 2026. Ana venceu a prova feminina com o tempo de 2h20min00s, ampliando seu recorde como maior vencedora da história da travessia.

"Eu estou muito feliz. Primeiro quero agradecer à Tati, que me apoia há anos, desde a minha primeira Mar Grande–Salvador, quando eu tinha 13 anos. Acho que esse apoio de quem patrocina e de quem faz a prova acontecer conta muito. Não sei se foi minha sexta ou sétima vez… já estou até um pouco cansada, mas feliz demais", afirma.

Preparação para o "Everest da natação"

O bate-volta realizado neste sábado está diretamente ligado ao maior objetivo da atleta em 2026 - atravessar o Canal da Mancha, considerado o Everest da natação mundial.

A prova entre a Inglaterra e a França tem 33,5 km, frio intenso e correntes imprevisíveis, um desafio que poucos atletas do planeta conseguem concluir. Para Ana Marcela, cada competição faz parte de um ciclo de amadurecimento técnico e mental.

"Acho que todos os treinos, cada competição, cada desafio, nos preparam melhor para o Canal da Mancha. Quem topou fazer a saída e a volta hoje sabe o quanto isso representa. Estou muito feliz com essa preparação", projeta.

Retorno à Bahia

A recepção de Ana Marcela no Porto da Barra foi um dos momentos mais emocionantes da manhã. Atletas, torcedores, crianças e famílias que cresceram acompanhando a carreira da baiana se reuniram para aplaudir a campeã em seu retorno, entoando o clássico "vim aqui só pra te ver" para a atleta.

"Depois de mais de dez anos sem fazer a Mar Grande–Salvador, sentir esse calor, essa energia… é cair em casa. Nasci aqui, vivi aqui, saí pra conquistar o mundo e agora estou de volta. Isso representa muito pra mim", relembra.

Em meio ao cansaço, emoção e sensação de missão cumprida, Ana dedicou o resultado à equipe que a acompanha diariamente: "Não é uma vitória só minha. É uma vitória da minha equipe inteira, de todo o trabalho que a gente faz todos os dias. Sou muito grata".

Protagonista da história e do futuro

A participação de Ana Marcela marcou profundamente a edição de 70 anos da travessia, reforçando o papel da prova na formação de gerações de nadadores e no imaginário esportivo baiano. Ela própria começou aqui, aos 10 anos de idade, e agora retorna como a maior atleta de águas abertas.

Ela cresceu, e a Travessia segue crescendo. A organização já confirmou que o projeto terá formato ampliado em 2026, com dois dias de prova e até 360 atletas, o que fortalece ainda mais o legado de eventos que inspiram novos talentos - muitos deles motivados pela presença da campeã.

A travessia é realizada pelo Grupo A TARDE e A TARDE FM, com produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte, além da arbitragem da FBDA.