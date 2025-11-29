Menu
ÍDOLA

Ana Marcela nada 24km e é heptacampeã da Travessia Mar Grande-Salvador

Campeã olímpica vence novamente a prova mais tradicional do país e se prepara para o maior desafio da carreira em 2026

Marina Branco e Beatriz Amorim

Por Marina Branco e Beatriz Amorim

29/11/2025 - 14:00 h | Atualizada em 29/11/2025 - 14:24
Ana Marcela Cunha na Travessia Mar Grande Salvador
Ana Marcela Cunha na Travessia Mar Grande Salvador

Vencer a Travessia Mar Grande-Salvador é uma tarefa extremamente difícil. Vencer sete vezes, então, mais ainda. Mas, para uma campeã olímpica, o desafio pode ser ainda maior, e ainda assim cumprido com êxito.

Foi assim que Ana Marcela Cunha foi e voltou nadando do Porto da Barra para Mar Grande, completando mais de 24km de prova e vencendo a Travessia Mar Grande-Salvador com o menor tempo dentre as competidoras que só fizeram o trajeto uma vez.

Heptacampeã na edição de 70 anos da prova neste sábado, 29, a baiana voltou a seu estado para se preparar para o desafio do Canal da Mancha em 2026. Ana venceu a prova feminina com o tempo de 2h20min00s, ampliando seu recorde como maior vencedora da história da travessia.

"Eu estou muito feliz. Primeiro quero agradecer à Tati, que me apoia há anos, desde a minha primeira Mar Grande–Salvador, quando eu tinha 13 anos. Acho que esse apoio de quem patrocina e de quem faz a prova acontecer conta muito. Não sei se foi minha sexta ou sétima vez… já estou até um pouco cansada, mas feliz demais", afirma.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar Grande Salvador
Ana Marcela Cunha na Travessia Mar Grande Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Preparação para o "Everest da natação"

O bate-volta realizado neste sábado está diretamente ligado ao maior objetivo da atleta em 2026 - atravessar o Canal da Mancha, considerado o Everest da natação mundial.

A prova entre a Inglaterra e a França tem 33,5 km, frio intenso e correntes imprevisíveis, um desafio que poucos atletas do planeta conseguem concluir. Para Ana Marcela, cada competição faz parte de um ciclo de amadurecimento técnico e mental.

"Acho que todos os treinos, cada competição, cada desafio, nos preparam melhor para o Canal da Mancha. Quem topou fazer a saída e a volta hoje sabe o quanto isso representa. Estou muito feliz com essa preparação", projeta.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar Grande-Salvador
Ana Marcela Cunha na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Retorno à Bahia

A recepção de Ana Marcela no Porto da Barra foi um dos momentos mais emocionantes da manhã. Atletas, torcedores, crianças e famílias que cresceram acompanhando a carreira da baiana se reuniram para aplaudir a campeã em seu retorno, entoando o clássico "vim aqui só pra te ver" para a atleta.

"Depois de mais de dez anos sem fazer a Mar Grande–Salvador, sentir esse calor, essa energia… é cair em casa. Nasci aqui, vivi aqui, saí pra conquistar o mundo e agora estou de volta. Isso representa muito pra mim", relembra.

Em meio ao cansaço, emoção e sensação de missão cumprida, Ana dedicou o resultado à equipe que a acompanha diariamente: "Não é uma vitória só minha. É uma vitória da minha equipe inteira, de todo o trabalho que a gente faz todos os dias. Sou muito grata".

Pódio feminino na Travessia Mar Grande-Salvador
Pódio feminino na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Protagonista da história e do futuro

A participação de Ana Marcela marcou profundamente a edição de 70 anos da travessia, reforçando o papel da prova na formação de gerações de nadadores e no imaginário esportivo baiano. Ela própria começou aqui, aos 10 anos de idade, e agora retorna como a maior atleta de águas abertas.

Ela cresceu, e a Travessia segue crescendo. A organização já confirmou que o projeto terá formato ampliado em 2026, com dois dias de prova e até 360 atletas, o que fortalece ainda mais o legado de eventos que inspiram novos talentos - muitos deles motivados pela presença da campeã.

A travessia é realizada pelo Grupo A TARDE e A TARDE FM, com produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte, além da arbitragem da FBDA.

