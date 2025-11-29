Figueirinha vence a Travessia e Passos é vice no dia do aniversário

Pódio masculino na Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

A edição de 70 anos da Travessia Mar Grande–Salvador coroou um novo campeão. O carioca Henrique Figueirinha, de 25 anos, venceu a prova masculina deste sábado, 29, em menos de duas horas, com o tempo de 1h49min57s, impondo ritmo firme desde a largada na Praia do Duro até a chegada no Porto da Barra. Logo atrás, veio uma história de filme - no dia do próprio aniversário, Arthur Passos estreou com pódio na prova.

Em sua primeira participação, Figueirinha superou atletas experientes e descreveu a experiência como inexplicável. "O sentimento é de muita emoção. É uma prova muito diferente do que a gente costuma fazer no circuito", afirma.

Henrique Figueirinha na Travessia Mar Grande Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

"Sair de uma ilha e chegar no Porto da Barra, com essa festa incrível, é algo inexplicável. A estratégia foi confiar no barqueiro, impor um ritmo forte desde o começo e suportar o máximo que eu conseguisse. Graças a Deus deu certo", comemora.

No ano que vem, já dá para torcer pelo bicampeonato, com Henrique prometendo que ainda quer realizar a Travessia "inúmeras vezes".

Henrique Figueirinha na Travessia Mar Grande Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Estreia de protagonista

A grande emoção do pódio ficou com o baiano Arthur Passos, que estreou na Travessia justamente no dia de seu 19º aniversário. Ele completou o percurso em 1h59min47s, conquistando o vice-campeonato e comemorando um presente especial.

O talento vem de sangue - filho da também nadadora Sinara Pazos e atleta da seleção brasileira de maratonas aquáticas, Arthur celebrou o resultado em um dia especial.

Arthur Passos na Travessia Mar Grande Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

"É minha primeira Mar Grande e estou muito feliz de fazer essa prova no dia do meu aniversário. A maré estava muito boa, pouca ondulação, uma prova linda. Estou muito feliz de ser vice-campeão e que venham as próximas" disse.

Assim como o campeão, 2026 promete para Arthur, que garantiu que, "enquanto puder continuar nadando, eu vou".

Henrique Figueirinha e Arthur Passos na Travessia Mar Grande Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Bicampeão no pódio

O bicampeão Renan Barbosa, vencedor em 2023 e 2024, completou a prova em 2h15min30s, garantindo o terceiro lugar. Experiente e conhecedor do percurso, Renan enfrentou um ritmo mais intenso dos adversários, mas seguiu no top 3, reforçando sua constância na elite da travessia.

A Travessia Mar Grande–Salvador é a competição de águas abertas mais antiga do mundo em atividade. Em 2026, o evento ganhará um novo formato, com dois dias de prova e número ampliado para 360 atletas, segundo a organização.

Renan Barbosa na Travessia Mar Grande Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

