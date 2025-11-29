Menu
HOME > ESPORTES
PÓDIO FEMININO

Aos 17 anos, bicampeã fica atrás apenas de Ana Marcela na Travessia

Vitória, de apenas 17 anos, é vice-campeã, perdendo apenas para a campeã olímpica Ana Marcela

Marina Branco e Beatriz Amorim

Por Marina Branco e Beatriz Amorim

29/11/2025 - 13:47 h | Atualizada em 29/11/2025 - 14:24
Pódio feminino na Travessia Mar Grande-Salvador
Pódio feminino na Travessia Mar Grande-Salvador

A edição de 70 anos da Travessia Mar Grande–Salvador já guardava uma promessa na prova feminina, que esperadamente coroou a campeã olímpica Ana Marcela Cunha. No entanto, mais talentos surgiram no mar soteropolitano, e um deles chegou a brilhar com o vice da prova.

O destaque do dia ficou com Victoria Beatriz Rosário, de apenas 17 anos, vencedora da prova nos últimos dois anos, que foi vice-campeã atrás apenas de Ana Marcela, e com a experiente Claudine Conceição, que completou o pódio com mais uma performance consistente.

Victoria marcou 2h32min30s, enquanto Claudine concluiu a travessia em 2h37min33s, subindo ao pódio lado a lado com a campeã olímpica e heptacampeã da prova.

17 anos, terceiro pódio consecutivo e maturidade de veterana

Aos 17 anos, Vitória já se transformou em um dos grandes nomes da maratona aquática baiana. A jovem voltou ao pódio da Travessia Mar Grande–Salvador, seu terceiro consecutivo, e viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao dividir parte do percurso com sua maior referência.

Victoria Rosário na Travessia Mar Grande Salvador
Victoria Rosário na Travessia Mar Grande Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

"É um sentimento muito bom. Essa travessia é diferente das competições que costumo fazer. A linha é reta, depende da maré, da corrente. Gostei muito da prova e pude estar pelo menos no começo com a minha maior referência, que é a Ana Marcela. Fiquei realmente feliz e realizada", celebrou.

Lendo as condições climáticas que mudaram no meio da travessia, Victoria se destacou como um talento promissor para o presente e futuro da prova, onde ela garante que estará presente. "Sim, tenho pretensão de estar aqui em 2026. Essa prova é especial e quero continuar evoluindo nela", afirmou.

Victoria Rosário na Travessia Mar Grande-Salvador
Victoria Rosário na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Força, experiência e mais um pódio na Baía

Logo atrás, mais uma atuação segura deu a Claudine Conceição o terceiro lugar do pódio com o tempo de 2h37min33s. Veterana nas águas abertas da Bahia, Claudine destacou o quanto a preparação anual pesa na conquista.

"O sentimento é muito bom. A gente passa o ano todo se preparando para essa prova, que exige muita batalha para chegar. Hoje o mar estava mais tranquilo no início, mas no meio começou a chover e mexeu bastante", contou.

Determinada e ambiciosa, ela já mira 2026 e, é claro, o topo. "Pretendo estar aqui em 2026, e agora vou buscar o primeiro lugar", projetou.

Claudine Conceição na Travessia Mar Grande Salvador
Claudine Conceição na Travessia Mar Grande Salvador | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O pódio feminino da edição de 70 anos resumiu perfeitamente o espírito da Travessia Mar Grande–Salvador. Dividido entre juventude promissora e experiência sólida, as mulheres seguiram a bússola da campeã olímpica que nadou duas vezes o percurso, ultrapassando os desafios impostos pela chuva que movimentou o mar durante o percurso.

Futuro da Travessia

A Travessia Mar Grande–Salvador, a competição de águas abertas mais antiga em atividade no mundo, deve ganhar novo formato em 2026, crescendo para dois dias de prova, um masculino e um feminino, e capacidade ampliada para 360 atletas, segundo a organização.

A travessia é realizada pelo Grupo A TARDE e A TARDE FM, com produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte, além da arbitragem da FBDA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

