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AMISTOSO

Austrália x Brasil: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Seleção Brasileira volta a enfrentar os australiano nesta terça-feira, 29

João Grassi
Por
Austrália 1x1 Brasil
Austrália 1x1 Brasil - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Após o empate por 1 a 1 no primeiro duelo, a Seleção Brasileira disputa novo amistoso contra a seleção australiana. Nesta terça-feira, 29, às 7h, o Brasil entra em campo no Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália.

Como chega o Brasil?

A equipe verde e amarela já acumula 18 jogos sob comando de Carlo Ancelotti, com 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Nesta convocação, o italiano optou por diversos testes e deu chance a nove estreantes.

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A decepção com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, diante da Noruega, colocou pressão no trabalho já criticado de Ancelotti. Agora, ele prepara o Brasil para a Copa América de 2028 e o próximo Mundial, em 2030.

Como chega a Austrália?

Eliminada pelo Egito nas fase 16 avos de final na Copa, a Austrália também vive por período de reformulação sob comando do treinador Tony Popovic.

Agora, os australianos se preparam para a Copa da Ásia de 2027, que está marcada para o início de janeiro do ano que vem.

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Onde assistir Austrália x Brasil

  • GE TV (YouTube), Globo (TV Aberta), Sportv (TV Fechada) e Globoplay (Streaming)

Prováveis escalações de Austrália x Brasil

Austrália: Patrick Beach; Jacob Italiano, Circati, Harry Soutar e Herrington; Behich, Irvine e Okon-Engstler; Metcalfe, Irankunda e Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic.

Brasil: Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Bontempo; Rayan, Vini Jr. e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Palpites de Austrália x Brasil

  • João Grassi: 1x2
  • Marina Branco: 1x1
  • Marcos Valença: 0x2

Arbitragem de Austrália x Brasil

  • Árbitro: Yusuke Araki (Japão)
  • Assistente 1: Kota Watanabe (Japão)
  • Assistente 2: Kohe Ando (Japão)
  • Quarto árbitro: Ryo Tanimoto (Japão)
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