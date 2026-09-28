AMISTOSO
Austrália x Brasil: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Seleção Brasileira volta a enfrentar os australiano nesta terça-feira, 29
Após o empate por 1 a 1 no primeiro duelo, a Seleção Brasileira disputa novo amistoso contra a seleção australiana. Nesta terça-feira, 29, às 7h, o Brasil entra em campo no Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália.
Como chega o Brasil?
A equipe verde e amarela já acumula 18 jogos sob comando de Carlo Ancelotti, com 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Nesta convocação, o italiano optou por diversos testes e deu chance a nove estreantes.
A decepção com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, diante da Noruega, colocou pressão no trabalho já criticado de Ancelotti. Agora, ele prepara o Brasil para a Copa América de 2028 e o próximo Mundial, em 2030.
Como chega a Austrália?
Eliminada pelo Egito nas fase 16 avos de final na Copa, a Austrália também vive por período de reformulação sob comando do treinador Tony Popovic.
Agora, os australianos se preparam para a Copa da Ásia de 2027, que está marcada para o início de janeiro do ano que vem.
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Onde assistir Austrália x Brasil
- GE TV (YouTube), Globo (TV Aberta), Sportv (TV Fechada) e Globoplay (Streaming)
Prováveis escalações de Austrália x Brasil
Austrália: Patrick Beach; Jacob Italiano, Circati, Harry Soutar e Herrington; Behich, Irvine e Okon-Engstler; Metcalfe, Irankunda e Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic.
Brasil: Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Bontempo; Rayan, Vini Jr. e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Palpites de Austrália x Brasil
- João Grassi: 1x2
- Marina Branco: 1x1
- Marcos Valença: 0x2
Arbitragem de Austrália x Brasil
- Árbitro: Yusuke Araki (Japão)
- Assistente 1: Kota Watanabe (Japão)
- Assistente 2: Kohe Ando (Japão)
- Quarto árbitro: Ryo Tanimoto (Japão)