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SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasil empata com a Austrália e amarga novo vexame após a Copa

Rayan marca nos acréscimos, e Seleção Brasileira empata por 1 a 1 com os australianos em Townsville

Téo Mazzoni
Por
Brasil busca empate no fim e evita vexame contra a Austrália
Brasil busca empate no fim e evita vexame contra a Austrália - Foto: SAEED KHAN / AFP

No primeiro compromisso após a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira manteve o desempenho vexatório que culminou na eliminação precoce no Mundial. Nesta sexta-feira, 25, o Brasil empatou por 1 a 1 com Austrália, com gol marcado nos acréscimos, por Rayan. A partir foi disputada em Townsville, no estádio Queensland Country Bank, sob mando de campo dos australianos.

O gol da Austrália foi foi marcado por Irankunda, em cobrança de falta, na segunda etapa do amistoso internacional. No último lance do jogo, porém, o Brasil empatou com Rayan, de cabeça, após cobrança de escanteio. A Seleção Brasileira teve um gol marcado por Estêvão anulado, no primeiro tempo.

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O técnico Carlo Ancelotti mandou a campo um time formado por sete remanescentes do Mundial, e dois estreantes: Hugo Souza e Matheuzinho. A equipe formada pelo italiano teve Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior.

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Quais os próximos jogos da Seleção Brasileira?

As seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 29, desta vez em Brisbane, também na Austrália. Depois, o Brasil encara a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

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