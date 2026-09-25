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AMISTOSO INTERNACIONAL

Gramado ruim vira "atração" à parte em amistoso da Seleção Brasileira

Condições do campo chamaram atenção antes e durante o amistoso entre Brasil e Austrália

Redação
Por Redação
Gramado do Queensland Country Bank chamou atenção durante o amistoso entre Brasil e Austrália
Gramado do Queensland Country Bank chamou atenção durante o amistoso entre Brasil e Austrália - Foto: Reprodução / getv

O estado do gramado do Estádio Queensland Country Bank, na Austrália, palco do amistoso entre Brasil e Austrália na manhã desta sexta-feira, 25, chamou atenção antes mesmo do início da partida e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Poucos minutos antes de a bola rolar, funcionários ainda trabalhavam na manutenção de áreas mais danificadas do campo, principalmente nos pontos afetados pelo aquecimento dos jogadores das duas seleções.

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As condições do gramado também começaram a interferir no jogo logo nos primeiros minutos. Em uma tentativa de arrancada, Vinicius Jr. viu a bola quicar de maneira irregular e escapar de seu controle.

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Pouco depois, outro lance evidenciou as dificuldades. Vitor Reis recuou a bola para Hugo Souza, que precisou se antecipar para conseguir dominar e dar sequência à jogada.

A situação provocou comentários entre os internautas. Nas redes sociais, torcedores ironizaram as condições do campo e chegaram a fazer comparações com o gramado do Maracanã, que também tem sido alvo de críticas frequentes por parte de jogadores.

Confira:

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seleção brasileira

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