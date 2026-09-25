AMISTOSO INTERNACIONAL
Gramado ruim vira "atração" à parte em amistoso da Seleção Brasileira
Condições do campo chamaram atenção antes e durante o amistoso entre Brasil e Austrália
O estado do gramado do Estádio Queensland Country Bank, na Austrália, palco do amistoso entre Brasil e Austrália na manhã desta sexta-feira, 25, chamou atenção antes mesmo do início da partida e rapidamente repercutiu nas redes sociais.
Poucos minutos antes de a bola rolar, funcionários ainda trabalhavam na manutenção de áreas mais danificadas do campo, principalmente nos pontos afetados pelo aquecimento dos jogadores das duas seleções.
As condições do gramado também começaram a interferir no jogo logo nos primeiros minutos. Em uma tentativa de arrancada, Vinicius Jr. viu a bola quicar de maneira irregular e escapar de seu controle.
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Pouco depois, outro lance evidenciou as dificuldades. Vitor Reis recuou a bola para Hugo Souza, que precisou se antecipar para conseguir dominar e dar sequência à jogada.
A situação provocou comentários entre os internautas. Nas redes sociais, torcedores ironizaram as condições do campo e chegaram a fazer comparações com o gramado do Maracanã, que também tem sido alvo de críticas frequentes por parte de jogadores.
Confira:
Gramado tá igual do Maracanã— Dri 𓅐 (@dricrf85) September 25, 2026
Horrível
Que diabos de gramado horroroso é esse?— speedyᶜʳᶠ 🌉 (@vivianepradosa2) September 25, 2026
Se os torcedores do Barcelona virem o estado do gramado que o Raphinha vai jogar eles vão passar mal— bia (@aanabeatrz) September 25, 2026