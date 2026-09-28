Campeão pela Seleção Brasileira ganha jogo de despedida na Europa

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Aposentado do futebol desde março, Vágner Love, de 42 anos, ganhou um jogo de despedida do CSKA Moscou agora em setembro. A organização e tamanho da festa representam a importância do ex-atacante da Seleção Brasileira para o clube russo, onde é um grande ídolo.

A partida amistosa aconteceu na VEB Arena, em Moscou, neste domingo, 27, e contou com a presença de 27 mil torcedores. O duelo entre lendas do CSKA e amigos de Love terminou empatado em 3 a 3.

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Pelo lado dos russos, estavam nomes como Vladimir Shevchuk, Nikolay Latysh e Vyacheslav Chanov. O time dos amigos foi composto por atletas renomados como Renato Augusto, Kléberson e Elias, todos os três com passagem na Seleção.

Equipes que disputaram a partida de despedida de Vágner Love promovida pelo CSKA - Foto: Reprodução/Instagram

Vágner Love no CSKA

Ídolo e multicampeão, Vágner Love é o segundo maior artilheiro da história do CSKA Moscou, com 132 gols. O clube russo é ainda o que ele mais jogou na carreira, um total de 276 partidas.

O ex-centroavante acumulou três passagens pelo CSKA: 2004 até 2009, depois entre 2010 e 2011. Por último, 2013 a 2014.

Os títulos foram diversos. Love conquistou quatro vezes o Campeonato Russo, seis Copas da Rússia e quatro Supercopas Russas. Também se sagrou campeão da Liga Europa em 2004/05, competição à época chamada de Copa UEFA.

Vágner Love em 2009 pelo CSKA - Foto: AFP

Love no futebol brasileiro

Formado na base do Palmeiras, Vágner Love acumulou passagens importantes por Flamengo, Corinthians e no próprio Alviverdeu. Atuou também por Shandong Luneng, Monaco, Alanyaspor, Besiktas, Kairat, Midtjylland, Sport, Atlético-GO, Avaí e Retrô.

Com a camisa da Seleção Brasileira, disputou duas vezes a Copa América e se sagrou vencedor na edição de 2007.