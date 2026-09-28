Ex-Real Madrid bicampeão da Champions assume time da Série D

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O North, de Montes Claros-MG, anunciou uma contratação para a temporada 2027 - e de uma proporção inesperada. O clube acertou com o espanhol Míchel Salgado, ex-lateral do Real Madrid e da seleção da Espanha, para comandar a equipe no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.

A chegada do treinador marca uma mudança de patamar no projeto da SAF mineira. Fundado em 2022, o North viverá em 2027 o ano mais importante de sua curta história, com estreia em competições nacionais.

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Bicampeão da Champions no comando

Aos 50 anos, Míchel Salgado chega ao North com currículo de peso. Como jogador, defendeu o Real Madrid por dez temporadas, entre 1999 e 2009, período em que disputou 371 partidas oficiais e conquistou 11 títulos.

Entre as taças estão duas Champions League e quatro edições do Campeonato Espanhol. No clube merengue, fez parte da era dos "Galácticos" e dividiu vestiário com nomes como Zidane, Ronaldo Fenômeno, Luís Figo, David Beckham, Raúl, Roberto Carlos e Iker Casillas.

Pela seleção espanhola, Salgado disputou 53 jogos e representou o país na Eurocopa de 2000 e na Copa do Mundo de 2006.

Míchel Salgado no Real Madrid - Foto: Divulgação I Real Madrid

North mira salto de patamar

A contratação reforça o crescimento rápido do North, fundado em 2022. Hoje, o clube já conquistou o Módulo II do Campeonato Mineiro em 2025 e, no ano seguinte, em sua estreia na elite estadual, faturou o Troféu Inconfidência.

Com o desempenho, garantiu vagas inéditas na Copa do Brasil e na Série D de 2027, e para liderar essa nova etapa, a diretoria buscava um nome de repercussão mundial.

De jogador a treinador

Depois de encerrar a carreira como atleta, Míchel Salgado passou a atuar em projetos de formação. Nos Emirados Árabes Unidos, fundou o Fursan Hispania, clube voltado ao desenvolvimento de jovens em Dubai.

A entrada nas comissões técnicas começou como auxiliar do mexicano Javier Aguirre na seleção do Egito, entre 2018 e 2019. Depois, trabalhou como diretor esportivo e consultor estratégico do Pafos, do Chipre, equipe que também comandou interinamente em 11 partidas.

Salgado possui a licença UEFA Pro, nível máximo de formação de treinadores da Europa.

Míchel Salgado na Arábia Saudita - Foto: Divulgação I Real Madrid

Ligação antiga com o Brasil

Vir ao Brasil, no entanto, tem um motivo que vai além. A relação do espanhol com o Brasil vem desde a infância, quando na década de 1970, os pais de Míchel Salgado moraram na Baixada Santista.

Além disso, o ex-lateral já contou que Zico foi seu primeiro grande ídolo, e que quando criança, chegou a torcer mais para a Seleção Brasileira do que para a Espanha.

Em dezembro de 2024, Salgado viajou de Dubai ao Rio de Janeiro para participar do Jogo das Estrelas e realizar o sonho de jogar no Maracanã ao lado de Zico.

Durante a passagem pelo país, manifestou o desejo de trabalhar no futebol brasileiro e chegou a ter o nome oferecido a clubes da Série A, como Santos, Vasco, Grêmio e Atlético-MG, mas as conversas não avançaram naquele momento.

Míchel Salgado com Neymar - Foto: Divulgação I Real Madrid

Estratégia de nomes conhecidos

A chegada de Míchel Salgado segue uma estratégia do North de apostar em nomes de peso para liderar o vestiário. Em 2026, o clube foi comandado por Kléberson, ex-volante campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 e com passagens por Manchester United e Flamengo.

Para 2027, o North também acertou o retorno de Douglas Ferreira. Campeão do Módulo II pelo Villa Nova em 2026, ele voltará a Montes Claros para integrar o planejamento estratégico da temporada ao lado da nova comissão estrangeira.

Com Salgado, o North inicia a preparação para um calendário inédito com um treinador bicampeão europeu e ex-integrante de uma das gerações mais famosas da história do Real Madrid.