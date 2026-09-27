ESPORTES
Após gritos de "falastrão", dirigente chama próprio goleiro de "doido"
Confusão aconteceu neste sábado, 26, após jogo da Série B
Após a vitória por 1 a 0 do Atlético-GO no clássico contra o Goiás, neste sábado, 26, pela Série B do Brasileirão, o goleiro Paulo Vitor disparou palavras fortes em direção ao camarote onde estavam dirigentes do próprio Dragão.
"É para você, falastrão! Eu joguei 11 anos na Europa. Falastrão! É para você", disse o arqueiro, sem citar nomes. O presidente do Atlético, Adson Batista, estava no camarote e comentou o caso na zona mista da Serrinha.
"Sobre o Paulo Vitor, eu não entendi. Ele é doido. Ele é doido varrido, muito doido. Só que eu pilho mesmo. Jogador que já trabalhou comigo sabe que em clássico é diferente. Clássico, se não entrar com esse espírito, não ganha. O povo analisa apenas em cima do resultado. Eu não estou nem aí, não gosto de jogador", iniciou o dirigente.
"Eu gosto do Atlético, de mim e do que eu faço. Eu respeito eles. Se o cara for gente boa, eu até gosto. Eu não querem que eles gostem de mim, eles têm que me respeitar. Se não me respeitar, eu corto o pescoço na hora certa", completou Batista.
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Adson diz que precisa "apurar caso"
Embora tenha chamado Paulo Vitor de "doido varrido", Adson não confirmou que as palavras do atleta foram direcionadas para ele. Após a derrota para o São Bernardo, o presidente revelou uma conversa com parte do elenco sobre a importância do clássico que viria na sequência.
"Se foi para mim, eu tenho que apurar. Não tenho noção disso. Ontem ele [Paulo Vitor] sentou na minha sala, na minha frente, com a linha de defesa. Eu converso com blocos. Conversei olho no olho e coloquei claramente o que aconteceu. O espírito foi outro hoje", detalhou.