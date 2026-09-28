Time da Série B perde com 11 jogadores em surto de gastroenterite

O Cuiabá teve um problema que foi muito além da bola rolando na derrota por 3 a 0 para o CRB neste domingo, 27, em Maceió, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da partida, 11 jogadores foram afetados por um quadro de gastroenterite viral, de acordo com o técnico Eduardo Barros em entrevista coletiva após a partida.

Segundo o treinador, membros da comissão técnica também apresentaram sintomas de indisposição entre o fim da noite de sábado e a manhã de domingo. Eduardo, no entanto, evitou atribuir diretamente o resultado ao problema de saúde e afirmou que não é possível medir o impacto do quadro no desempenho da equipe.

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"Fiquei muito debilitado"

Eduardo Barros contou que também foi afetado pela gastroenterite viral e conseguiu se recuperar apenas horas antes da partida: "Eu não vou saber precisar, ninguém vai saber precisar. Mas o Cuiabá teve, para a partida de hoje, 11 jogadores que foram acometidos por um quadro de gastroenterite viral".

"Membros da comissão técnica, eu inclusive, também foram afetados. Consegui me recuperar depois do almoço, me alimentar de uma forma boa para a partida. De manhã, fiquei muito debilitado", disse.

O treinador afirmou que o Cuiabá teve dificuldade para competir fisicamente contra o CRB, mas reforçou que não há como cravar o quanto o problema interferiu no jogo.

"Reforço: não vai ser possível precisar o quanto esse quadro viral atrapalhou o desempenho dos nossos jogadores. Mas foi muito esquisita a forma como a gente não conseguia ter energia para se impor no jogo. Tivemos apenas lampejos, que obviamente são insuficientes para fazer um jogo desse calibre, em um confronto direto", afirmou.

Derrota pesa em confronto direto

CRB e Cuiabá entraram em campo separados por dois pontos e em disputa direta pela parte de cima da Série B. O time alagoano venceu com gols de Danielzinho, Crystopher e Geovane.

Com o resultado, o CRB chegou aos 48 pontos e ficou na sétima colocação, a um ponto do Atlético-GO, que abre o G-6. O Cuiabá permaneceu com 43 pontos, em décimo lugar, e viu a distância para os primeiros colocados aumentar.

CRB domina desde o início

O CRB começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Crystopher acionando Hereda pela direita, e o lateral cruzando rasteiro para Danielzinho finalizar e fazer 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o goleiro João Carlos precisou trabalhar bastante para impedir que o placar fosse mais amplo. O Cuiabá teve dificuldade para controlar o adversário e pouco ameaçou o gol de Vitor Caetano antes do intervalo.

Na etapa final, o CRB ampliou aos quatro minutos. Mikael fez o pivô e tocou para Crystopher, que acertou um chute colocado de fora da área, no ângulo. Depois, aos 30 minutos, Geovane recebeu de Crystopher e marcou o terceiro.

O Cuiabá ainda tentou reagir em jogadas pelo alto, com finalizações de Vinícius Peixoto e Wesley Dias defendidas por Vitor Caetano, mas não conseguiu mudar o cenário da partida.

Pior derrota do Cuiabá na Série B

O 3 a 0 foi a derrota mais elástica do Cuiabá nesta Série B. Também foi a primeira vez que a equipe sofreu três gols em uma partida na competição. Agora, o próximo compromisso do Dourado será no sábado, contra a Ponte Preta, lanterna da Série B.