NFL estreia no Maracanã com declaração: "Somos o time do Brasil"

A NFL chegou ao Maracanã, e já está mais que conectada ao Brasil - em uma vitória emocionante do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys por 34 a 31, neste domingo, 27, a estreia da liga no Rio de Janeiro ficou marcada pela atmosfera criada pela torcida brasileira, que impressionou jogadores, fãs americanos e a própria NFL.

Com hino nacional cantado por Péricles, estádio inteiro acompanhando "Evidências" e os Ravens se declarando o "time do Brasil", a partida transformou o Maracanã em um cenário de celebração para o futebol americano no país.

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O jogo no Maracanã também teve show no intervalo com Pedro Sampaio e Ricky Martin, presença de artistas, atletas e celebridades, além de ações especiais pela cidade, como projeções no Cristo Redentor.

Vitória no último segundo

Dentro de campo, o Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys com um field goal de 56 jardas no último segundo, em um dos momentos mais marcantes da Semana 3 da temporada 2026/2027 da NFL.

A vitória por 34 a 31 coroou uma noite especial para os Ravens, que jogaram oficialmente como visitantes, mas terminaram a partida se sentindo em casa no Rio.

"Foi tão maravilhoso, nos sentimos em casa aqui", afirmou Lamar Jackson após o jogo.

Péricles emociona jogadores

Antes mesmo do início da partida, o ambiente no Maracanã já chamava atenção dos americanos. Péricles foi o responsável por cantar o hino nacional, acompanhado em uníssono pela torcida presente no estádio.

A cena emocionou atletas das duas equipes, com Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, aparecendo empolgado no telão, e Kyle Hamilton, defensor dos Ravens, afirmando ter ficado impressionado com o momento.

"Eu tenho que aprender o hino nacional brasileiro. Foi louco. Eu tentei fazer a dança, não funcionou. Ouvir o hino nacional coloca as coisas em perspectiva: é uma oportunidade única na vida. Nós estamos jogando na National Football League, em um hemisfério e país diferentes. Foi incrível", disse Hamilton.

Péricles em apresentação na NFL - Foto: Divulgação I NFL

Ravens abraçam o Brasil

Apesar de o Dallas Cowboys ser conhecido como o "America’s Team", foi o Baltimore Ravens que construiu uma relação mais forte com o público brasileiro durante a passagem pelo país.

A identificação apareceu nos treinos, no contato com os fãs e nas declarações dos jogadores. Antes da partida, Lamar Jackson já havia dado o tom ao ser questionado sobre enfrentar o "time da América": "Lá é o Brasil".

Depois da vitória, o recebedor Zay Flowers reforçou a ligação dos Ravens com o país. "Somos o "Time do Brasil", sem dúvida. Eu amo o Brasil, tive uma grande estadia. Não tem outro lugar que eu gostaria de jogar uma partida. Sim, somos o "Time do Brasil"", afirmou.