DEZ JOGOS NA HISTÓRIA
De Romário a Rayan: raio-X histórico do duelo entre Brasil e Austrália
As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira, 29, às 7h, por amistoso da Data Fifa
Nesta terça-feira, 29, o Brasil inteiro acorda cedo para assistir a Seleção Brasileira encarar a Austrália às 7h no Suncorp Stadium, em Brisbane, no amistoso que marca o décimo duelo da história entre as seleções e o segundo confronto entre as equipes nesta Super Data Fifa.
No retrospecto geral, a Seleção Brasileira leva ampla vantagem. Em nove jogos disputados até aqui, são seis vitórias do Brasil, dois empates e uma vitória da Austrália. A Amarelinha marcou 22 gols no confronto, enquanto os australianos balançaram as redes duas vezes.
Primeiros encontros
O primeiro jogo entre as seleções aconteceu em 7 de julho de 1988, pelo Torneio do Bicentenário de Independência da Austrália. No Olympic Parks Trust, em Melbourne, o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Romário.
Dez dias depois, as equipes voltaram a se enfrentar na final da competição. No Sydney Football Stadium, em Sydney, a Seleção Brasileira venceu novamente, desta vez por 2 a 0, com gols de Romário e Muller.
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Artilharia brasileira no duelo
É justamente Romário o maior artilheiro do confronto entre Brasil e Austrália, com cinco gols, e Ronaldo aparece na sequência, com três.
A lista de goleadores brasileiros ainda tem Jô e Diego Souza, com dois gols cada, além de Muller, Adriano, Fred, Neymar, Ramires, Alexandre Pato, Luiz Gustavo, Thiago Silva, Taison e Rayan, todos com um gol.
Duelos em competições oficiais
Brasil e Austrália também se encontraram na Copa das Confederações. Em 1997, na Arábia Saudita, empataram sem gols na fase de grupos, no Estádio Rei Fahd, em Riad.
Na decisão da mesma edição, também no Rei Fahd, a Seleção goleou por 6 a 0, com hat-trick da dupla Ro-Ro, formada por Ronaldo e Romário, e conquistou o título da competição.
Em 2001, a Austrália conseguiu sua única vitória sobre o Brasil. Pela disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações, venceu por 1 a 0, no Ulsan Mansu Stadium, em Ulsan, na Coreia do Sul.
Vitória brasileira na Copa de 2006
O único confronto entre Brasil e Austrália em Copas do Mundo aconteceu em 2006, na Alemanha. Pela segunda rodada da fase de grupos, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, na Allianz Arena, em Munique.
Adriano e Fred marcaram os gols da partida e garantiram os três pontos para a equipe brasileira.
Goleadas em amistosos
Depois dos encontros em torneios oficiais, Brasil e Austrália disputaram dois amistosos com vitórias largas da Seleção. Em 7 de setembro de 2013, no Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil goleou por 6 a 0. Jô marcou duas vezes, e Neymar, Ramires, Alexandre Pato e Luiz Gustavo completaram o placar.
Em 13 de junho de 2017, no Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, a Amarelinha venceu por 4 a 0. Diego Souza abriu o placar aos dez segundos, no gol mais rápido da história da Seleção Brasileira, e também fechou a goleada, enquanto Thiago Silva e Taison marcaram os outros gols.
Último encontro terminou empatado
O duelo mais recente entre as seleções aconteceu na última sexta-feira, 25, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Brasil e Austrália empataram por 1 a 1, no primeiro amistoso desta Super Data Fifa, com gol de Rayan.