De Romário a Rayan: raio-X histórico do duelo entre Brasil e Austrália

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Nesta terça-feira, 29, o Brasil inteiro acorda cedo para assistir a Seleção Brasileira encarar a Austrália às 7h no Suncorp Stadium, em Brisbane, no amistoso que marca o décimo duelo da história entre as seleções e o segundo confronto entre as equipes nesta Super Data Fifa.

No retrospecto geral, a Seleção Brasileira leva ampla vantagem. Em nove jogos disputados até aqui, são seis vitórias do Brasil, dois empates e uma vitória da Austrália. A Amarelinha marcou 22 gols no confronto, enquanto os australianos balançaram as redes duas vezes.

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Brasil e Austrália - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Primeiros encontros

O primeiro jogo entre as seleções aconteceu em 7 de julho de 1988, pelo Torneio do Bicentenário de Independência da Austrália. No Olympic Parks Trust, em Melbourne, o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Romário.

Dez dias depois, as equipes voltaram a se enfrentar na final da competição. No Sydney Football Stadium, em Sydney, a Seleção Brasileira venceu novamente, desta vez por 2 a 0, com gols de Romário e Muller.

Artilharia brasileira no duelo

É justamente Romário o maior artilheiro do confronto entre Brasil e Austrália, com cinco gols, e Ronaldo aparece na sequência, com três.

A lista de goleadores brasileiros ainda tem Jô e Diego Souza, com dois gols cada, além de Muller, Adriano, Fred, Neymar, Ramires, Alexandre Pato, Luiz Gustavo, Thiago Silva, Taison e Rayan, todos com um gol.

Duelos em competições oficiais

Brasil e Austrália também se encontraram na Copa das Confederações. Em 1997, na Arábia Saudita, empataram sem gols na fase de grupos, no Estádio Rei Fahd, em Riad.

Brasil e Austrália - Foto: CBF

Na decisão da mesma edição, também no Rei Fahd, a Seleção goleou por 6 a 0, com hat-trick da dupla Ro-Ro, formada por Ronaldo e Romário, e conquistou o título da competição.

Em 2001, a Austrália conseguiu sua única vitória sobre o Brasil. Pela disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações, venceu por 1 a 0, no Ulsan Mansu Stadium, em Ulsan, na Coreia do Sul.

Vitória brasileira na Copa de 2006

O único confronto entre Brasil e Austrália em Copas do Mundo aconteceu em 2006, na Alemanha. Pela segunda rodada da fase de grupos, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, na Allianz Arena, em Munique.

Adriano e Fred marcaram os gols da partida e garantiram os três pontos para a equipe brasileira.

Brasil e Austrália - Foto: CBF

Goleadas em amistosos

Depois dos encontros em torneios oficiais, Brasil e Austrália disputaram dois amistosos com vitórias largas da Seleção. Em 7 de setembro de 2013, no Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil goleou por 6 a 0. Jô marcou duas vezes, e Neymar, Ramires, Alexandre Pato e Luiz Gustavo completaram o placar.

Em 13 de junho de 2017, no Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, a Amarelinha venceu por 4 a 0. Diego Souza abriu o placar aos dez segundos, no gol mais rápido da história da Seleção Brasileira, e também fechou a goleada, enquanto Thiago Silva e Taison marcaram os outros gols.

Brasil e Austrália - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Último encontro terminou empatado

O duelo mais recente entre as seleções aconteceu na última sexta-feira, 25, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Brasil e Austrália empataram por 1 a 1, no primeiro amistoso desta Super Data Fifa, com gol de Rayan.