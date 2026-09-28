Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

MUDANÇA

Fonte Nova suspende acordo com Casa de Apostas após proibição das bets

Arena Fonte Nova vai se adequar à nova medida do governo federal

Téo Mazzoni
Por
Fonte Nova fica sem Casa de Apostas após proibição das bets
Fonte Nova fica sem Casa de Apostas após proibição das bets - Foto: Arena Fonte Nova/assessoria

A Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026 (MP 1.394/2026), que determinou a proibição da exploração, da oferta, da intermediação e da publicidade de apostas de quota fixa (as chamadas bets) e de jogos de cassino online no Brasil, afetou diretamente a principal praça esportiva da Bahia: a Arena Fonte Nova.

Com acordo de naming rights com a Casa de Apostas em vigor desde o início de 2024, em um contrato de R$ 13 milhões anuais durante quatro anos, o equivalente a R$ 52 milhões durante todo o vínculo, o estádio vai atender às determinações da MP 1.394/2026.

Desta forma, a Arena Fonte Nova será obrigada a suspender o contrato vigente com a Casa de Apostas para se adequar à nova determinação do governo federal brasileiro, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já está em vigor.

Ao portal A TARDE, a assessoria do equipamento esportivo confirmou a adequação à medida:

A Arena Fonte Nova irá atender às determinações da Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026 (MP 1.394/2026), e já em vigor desde a publicação assessoria - Arena Fonte Nova

Leia Também:

ESPORTES

Campeão pela Seleção Brasileira ganha jogo de despedida na Europa
Campeão pela Seleção Brasileira ganha jogo de despedida na Europa imagem

VIROSE

Time da Série B perde com 11 jogadores em surto de gastroenterite
Time da Série B perde com 11 jogadores em surto de gastroenterite imagem

EVIDÊNCIAS ENCANTANDO O MUNDO

NFL estreia no Maracanã com declaração: "Somos o time do Brasil"
NFL estreia no Maracanã com declaração: "Somos o time do Brasil" imagem

Qual era a detentora dos naming rights da Fonte Nova antes da Casa de Apostas?

Antes de assinar com a Casa de Apostas, a Arena Fonte Nova levou o nome da Itaipava, do Grupo Petrópolis, durante 10 anos, até a vigência do contrato chegar ao fim, em dezembro de 2023.

A parceria entre as partes, no entanto, não chegou ao fim, visto que foi mantido o acordo que inclui o fornecimento exclusivo de cervejas e energéticos pertencentes ao Grupo, além de patrocínios do Camarote Itaipava e dos bares e espaços de exposição das marcas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

arena fonte nova bets casa de apostas

Relacionadas

Mais lidas