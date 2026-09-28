Questionado na Seleção, Ancelotti minimiza: "Crítica afeta zero"

No comando do Brasil há cerca de um ano e meio, Carlo Ancelotti já vive pressão em seu primeiro trabalho fora do futebol de clubes. Mesmo com a eliminação na Copa do Mundo e um primeiro amistoso decepcionante no ciclo seguinte, o técnico de 67 anos não liga para críticas.

Em entrevista coletiva concedida na cidade de Brisbane, Austrália, nesta segunda-feira, 29, o treinador disse que já tem um planejamento para o futuro da Seleção Brasileira.

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"A crítica sempre existiu e vai existir. Não afeta a ideia que tenho para o futuro dessa seleção. A crítica afeta zero o que penso do futuro", minimizou Ancelotti.

De acordo com o profissional italiano, algumas convocações podem não necessariamente agradar a opinião pública. Ele vê com naturalidade a insatisfação da imprensa e torcida, mas confia no próprio trabalho.

"A prioridade agora é construir uma nova geração que possa acompanhar o Brasil para a Copa América e para Copa do Mundo. Pode ser que hoje os 26 convocados não sejam os melhores absolutos, mas faz parte do processo. Nossa função é acompanhar os atletas de perto", garantiu.

Expectativa nunca foi tão alta

Pentacampeão da Liga dos Campeões e com um troféu de cada uma das cinco principais ligas europeias no currículo, Ancelotti chegou como esperança de levar à Amarelinha de volta ao topo.

O técnico não foge da responsabilidade e garante: o foco é ser campeão da Copa do Mundo em 2030.

"Estamos trabalhando para a Seleção ser protagonista. A expectativa de ser treinador da Seleção é muito alta, aqui tem que ganhar a Copa. Não lembro um ano que a expectativa não fosse alta na minha carreira. Tem que ser sempre alta e dar o máximo para nosso trabalho", concordou Carlo.

Austrália x Brasil

A equipe brasileira enfrenta novamente os australianos nesta terça-feira, 29, às 7h, no Suncorp Stadium. O primeiro amistoso entre as seleções foi 1 a 1, na última sexta, 25.