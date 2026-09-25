Ancelotti pede paciência após empate com a Austrália: "São testes"

O técnico Carlo Ancelotti pediu paciência após a Seleção Brasileira ficar no 1 a 1 com a Austrália nesta sexta-feira, 25. O Brasil saiu atrás e só conseguiu empatar nos acréscismos do segundo tempo, com Rayan.

Em entrevista, Ancelotti explicou que o pós-Copa terá um grande período de testes, principalmente nos amistosos desta Data Fifa. Atletas como Vitor Reis, Jair Cunha, Mauro Júnior e Matheuzinho estrearam pela Amarelinha contra os australianos.

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"Tanto não é um sabor de derrota porque foi um empate, acho que a equipe podia ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar neste campo, é verdade que depois que levamos o gol a equipe reagiu. Foi um empate merecido no final, temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer dar oportunidades aos jogadores que jogam menos e seguir na frente porque era um teste e também o próximo vai ser outro teste", analisou.

Além disso, o treinador italiano afirmou que não está em início de um ciclo com a Seleção, mas sim dando continuidade em um trabalho.

"Não é um início de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou ano passado e agora a prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, jogadores que têm potencial, como Endrick, Estevão e vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente e quando tivermos competições oficiais a equipe vai estar preparada", garantiu.

"Não foi nem positivo nem negativo. Houve algumas coisas boas, verdade que tivemos oportunidades de abrir o placar, faltou um pouco de acerto no ultimo terço, a equipe lutou até o final, não queria perder e não perdeu", destacou.

Atuação da Austrália e minutagem de Rayan

Questionado se a atuação da seleção australiana surpreendeu os brasileiros, Ancelotti foi sincero ao dizer que não. Para o comandante, sofrer o gol em bola parada foi mérito de Irankunda e o sistema defensivo do adversário também se comportou bem, dificultando os avanços da equipe verde e amarela.

"Não, nenhuma surpresa, porque eles se defenderam muito bem. Eles estão acostumados a defender muito bem. Eles usam o contra-ataque. Nós estávamos bem posicionados. Não cedemos contra-ataques. Sofremos o gol em uma bola parada, mas isso pode acontecer porque ele [Irankunda] bate muito bem. Nenhuma surpresa no jogo da Austrália.

Carlo Ancelotti ainda falou sobre Rayan, titular em boa parte da Copa do Mundo. Autor do gol brasileiro, o atacante do Bournemouth entrou na partida apenas aos 31 minutos do segundo tempo.

Carlo Ancelotti acompanha amistoso da Seleção - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

"Rayan é importante porque está aqui, não só porque jogou bem a Copa do Mundo. Hoje para mim a prioridade era outra. Era dar mais minutos ao Estevão que fez muito bom jogo. Rayan é parte importante do grupo", finalizou.