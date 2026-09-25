Pentacampeão ex-Real Madrid revela perda de 99% do patrimônio: “Conta zerada”

O ex-lateral Roberto Carlos revelou detalhes de um dos momentos mais delicados de sua vida financeira durante participação no Portugal Football Summit, em Portugal. Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, o ex-jogador afirmou que perdeu 99% do patrimônio acumulado ao longo da carreira no futebol após enfrentar problemas envolvendo empresários e questões familiares.



Segundo Roberto Carlos, a perda ocorreu de forma inesperada e foi provocada por situações que acabaram comprometendo praticamente tudo o que havia conquistado financeiramente durante os anos como jogador.

Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta zerada. Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo Roberto Carlos - pentacampeão pela Seleção Brasileira

Roberto Carlos revelou ter perdido 99% do que ganhou durante a carreira no futebol. - Foto: Divulgação / Fifa



Ex-jogador diz ter sido surpreendido por documentos

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Durante o evento, Roberto Carlos explicou que enfrentava problemas com um ex-empresário e também uma questão de natureza familiar quando recebeu documentos que, segundo ele, desconhecia.



O ex-lateral contou que a situação aconteceu de maneira repentina e acabou provocando uma mudança drástica em sua vida financeira.

Numa quinta-feira, fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história Roberto Carlos - ex-jogador

Apesar das dificuldades, Roberto Carlos afirmou que conseguiu reorganizar a vida financeira e familiar com o auxílio de um amigo. O ex-jogador também destacou a importância de ter se preparado para a aposentadoria dos gramados antes mesmo de encerrar a carreira profissional.





Roberto Carlos destaca preparação para o pós-carreira

O pentacampeão mundial afirmou que sempre teve preocupação com o período após a aposentadoria e buscou construir alternativas profissionais enquanto ainda atuava como jogador.



"Sempre pensei no pós-carreira. Significa construir uma história como jogador e usar sua imagem. Quando decidi parar de jogar futebol, já tinha licença de diretor esportivo e trabalhava com muitas marcas", afirmou.



Aos 53 anos, Roberto Carlos atualmente exerce a função de embaixador do Real Madrid. Pelo clube espanhol, o ex-lateral disputou 527 partidas e conquistou, entre outros troféus, três títulos da Liga dos Campeões.

Com a Seleção Brasileira, Roberto Carlos participou de 127 partidas e integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2002.