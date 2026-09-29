Bahia amplia captação no Nordeste e já descobriu 152 Pivetes de Aço

O Esporte Clube Bahia vem se consolidando como o time nordestino com a melhor estrutura e resultados em suas categorias de base nos últimos anos, processo impulsionado a partir de 2023, quando o City Football Group (CFG) passou a administrar o clube.

Desde então, as equipes de captação do clube já observaram mais de 22 mil atletas em todo o Nordeste. Entre os jogadores observados nos últimos anos na região, 152 foram chamados, aprovados e hoje são Pivetes de Aço.

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Para além de fortalecer as categorias de base do Bahia, esse processo de captação também mantém os jovens talentos na região, de forma que atletas de base não precisem se deslocar para o eixo Sul-Sudeste em busca de oportunidades no futebol, como explica Marcelo Teixeira, diretor da base do clube.

O Bahia hoje tem uma base nacional, com jogadores vindos de todas as regiões do Brasil, mas é claro que a Bahia e o Nordeste são o nosso quintal. Não queremos descobrir um talento da nossa região somente depois que ele já estiver no Sul ou no Sudeste. Queremos conhecê-lo aqui, entender sua história, acompanhar seu desenvolvimento e oferecer uma oportunidade dentro do Bahia. Marcelo Teixeira - Diretor da base do Bahia

“Queremos que nenhum grande talento do Nordeste deixe a região sem antes ter sido observado pelo clube. Essa é uma ambição que exige presença, investimento e muito trabalho. Mesmo assim, é claro que pode acontecer de aparecer jogadores daqui no Sul ou Sudeste, pois a maioria dos clubes de lá também possuem observadores na Região”, completou o diretor.

Como é o processo de captação do Bahia?

Pedro Andrade, gerente de captação da base, também detalhou como funciona esse processo no Bahia. “Não adianta esperar que todos esses meninos cheguem ao nosso CT. A captação precisa estar presente nos campeonatos oficiais, nas competições de bairro, nos projetos, nas comunidades e nas cidades do interior”, explicou ele.

“Existem muitos talentos espalhados pelo Nordeste. O nosso trabalho é chegar até eles, observar com atenção e mostrar que hoje o Bahia oferece uma possibilidade real para esses atletas e suas famílias. Um menino não precisa mais, obrigatoriamente, deixar a região para se desenvolver, e pouco a pouco o mercado vem entendendo isso”.

Bahia também possui uma rede de observação nacional

O Bahia possui hoje uma rede de observadores espalhada por todas as regiões do Brasil, trabalho que permite atrair atletas de diferentes estados e elevar, a cada temporada, o nível das equipes tricolores, sem abrir mão de uma atenção especial aos talentos da Bahia e do Nordeste.