Grupo City leva padrão Fifa à estádio na Bahia com aporte milionário

Após a assinatura do Termo de Acordo e Compromisso (TAC) no último sábado, 26, firmado em conjunto entre o Grupo City, conglomerado detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, e a prefeitura de Camaçari (BA), as obras para a reforma de R$ 12 milhões no Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes estão autorizadas.



A intervenção na praça esportiva contemplará a instalação de um novo gramado com certificação da Fifa e reformas internas para adaptar o espaço às exigências de partidas oficiais, mas sem a necessidade de grandes reformas corretivas na engenharia principal, visto que o estádio apresenta boa conservação de suas estruturas e, por isso, permitirá concentrar a maior parte do capital em intervenções diretas de modernização.



Durante a cerimônia de assinatura do TAC, no último sábado, o Head de Infraestrutura do Bahia, Rodrigo Borges, elogiou a estrutura do Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes e deu detalhes do investimento de R$ 12 milhões na praça esportiva, destacando a implementação de um gramado padrão Fifa e um certificado de adequação às exigências da entidade máxima do futebol.

Temos um grande e precioso equipamento pela frente, que será requalificado junto com o City Football Group. Teremos um gramado padrão Fifa e certificado pela Fifa, atendendo a todos os requisitos para que possam acontecer jogos de futebol nacional aqui dentro. Tudo isso só pode ser feito dessa forma porque o estádio é um equipamento bem construído Rodrigo Borges - Head de Infraestrutura do Bahia

“Embora já tenha 40 anos, quando falamos da parte estrutural, ele está íntegro e foi muito bem mantido. Isso faz com que a gente consiga investir grande parte desse capital em obras dentro do estádio”, garantiu o Head de Infraestrutura do Bahia.



A recuperação da praça esportiva faz parte das contrapartidas alinhadas para a construção do City Football Academy Bahia (CFA Bahia), o novo centro de treinamento do Esquadrão que está sendo construído na Via Metropolitana, no município de Camaçari.

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Desenvolvimento da cidade

Presente no evento de assinatura do acordo, o diretor de Operações e Relações Institucionais

do Esquadrão, Vitor Ferraz, destacou a relação já existente entre o Bahia e Camaçari.



Segundo o dirigente, a escolha do município para receber o novo centro de treinamento está ligada ao desenvolvimento econômico da cidade e à receptividade encontrada pelo clube desde as primeiras conversas com a prefeitura.



“Agora, mais do que nunca, estamos nos inserindo cada vez mais na cidade. É aqui que será o nosso novo CT, que eu diria que será o centro de treinamento mais moderno do país e um dos mais modernos do mundo”, disse.