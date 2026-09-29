REFORMA DE R$ 12 MILHÕES
Grupo City leva padrão Fifa à estádio na Bahia com aporte milionário
Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes receberá gramado certificado pela Fifa
Após a assinatura do Termo de Acordo e Compromisso (TAC) no último sábado, 26, firmado em conjunto entre o Grupo City, conglomerado detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, e a prefeitura de Camaçari (BA), as obras para a reforma de R$ 12 milhões no Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes estão autorizadas.
A intervenção na praça esportiva contemplará a instalação de um novo gramado com certificação da Fifa e reformas internas para adaptar o espaço às exigências de partidas oficiais, mas sem a necessidade de grandes reformas corretivas na engenharia principal, visto que o estádio apresenta boa conservação de suas estruturas e, por isso, permitirá concentrar a maior parte do capital em intervenções diretas de modernização.
Durante a cerimônia de assinatura do TAC, no último sábado, o Head de Infraestrutura do Bahia, Rodrigo Borges, elogiou a estrutura do Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes e deu detalhes do investimento de R$ 12 milhões na praça esportiva, destacando a implementação de um gramado padrão Fifa e um certificado de adequação às exigências da entidade máxima do futebol.
Temos um grande e precioso equipamento pela frente, que será requalificado junto com o City Football Group. Teremos um gramado padrão Fifa e certificado pela Fifa, atendendo a todos os requisitos para que possam acontecer jogos de futebol nacional aqui dentro. Tudo isso só pode ser feito dessa forma porque o estádio é um equipamento bem construído Rodrigo Borges - Head de Infraestrutura do Bahia
“Embora já tenha 40 anos, quando falamos da parte estrutural, ele está íntegro e foi muito bem mantido. Isso faz com que a gente consiga investir grande parte desse capital em obras dentro do estádio”, garantiu o Head de Infraestrutura do Bahia.
A recuperação da praça esportiva faz parte das contrapartidas alinhadas para a construção do City Football Academy Bahia (CFA Bahia), o novo centro de treinamento do Esquadrão que está sendo construído na Via Metropolitana, no município de Camaçari.
Desenvolvimento da cidade
Presente no evento de assinatura do acordo, o diretor de Operações e Relações Institucionais
do Esquadrão, Vitor Ferraz, destacou a relação já existente entre o Bahia e Camaçari.
Segundo o dirigente, a escolha do município para receber o novo centro de treinamento está ligada ao desenvolvimento econômico da cidade e à receptividade encontrada pelo clube desde as primeiras conversas com a prefeitura.
“Agora, mais do que nunca, estamos nos inserindo cada vez mais na cidade. É aqui que será o nosso novo CT, que eu diria que será o centro de treinamento mais moderno do país e um dos mais modernos do mundo”, disse.