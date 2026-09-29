Gigante nordestino consegue empréstimo em meio à crise da SAF

O Santa Cruz recebeu, nesta terça-feira, 29, autorização do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para contratar um financiamento emergencial de R$ 6,5 milhões por meio do chamado DIP (debtor-in-possession). O recurso será concedido pela Matix Capital Ltda., novo grupo de investidores da SAF do clube.



A decisão foi proferida pela 18ª Vara Cível da Capital e também autorizou a transferência da posição contratual da Cobra Coral Participações S.A. para a Matix Capital Ltda., empresa liderada por Danilo Caixeiro e Thairo Arruda.



Financiamento será usado para regularizar pagamentos

A obtenção do recurso emergencial ganhou importância diante dos problemas de inadimplência enfrentados pelo Santa Cruz desde que o processo envolvendo a chamada “SAF dos Mineiros” começou a apresentar dificuldades.



Com o cenário, o presidente executivo do clube, Bruno Rodrigues, passou a tratar como prioridade a chegada de um novo aporte para quitar débitos relacionados à atual temporada.



De acordo com a decisão judicial, o Santa Cruz “justificou a extrema urgência na necessidade de garantir a regularidade do pagamento dos salários, direitos de imagem e premiações do elenco de futebol profissional na fase final do Campeonato Brasileiro da Série C”. Em agosto, R$ 500 mil já haviam sido antecipados.



Além de auxiliar na regularização dos compromissos financeiros com o elenco, o dinheiro também é considerado importante para a continuidade das rodadas de mediação que antecedem a Assembleia-Geral de Credores, prevista para o fim de outubro.





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Novo contrato tem condições consideradas mais vantajosas

Na análise do pedido, o juiz também levou em consideração as condições do novo financiamento, consideradas mais favoráveis ao clube em comparação com o acordo anterior.



Entre os fatores está a redução da taxa Selic, que passou de 13,88 para 5,35 pontos percentuais. O contrato também substituiu o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como referência para a correção dos valores.



Outro ponto destacado na decisão foi a ausência da exigência de bens relevantes do Santa Cruz como garantia do financiamento. Dessa forma, o clube preserva parte de seu patrimônio, incluindo o Estádio do Arruda e o Centro de Treinamento.



Elenco demonstra confiança na regularização

A expectativa pela regularização dos pagamentos também chegou ao elenco do Santa Cruz. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o atleta Renato foi questionado sobre como os jogadores receberam a informação de que os compromissos financeiros devem ser colocados em dia.



O jogador destacou as dificuldades enfrentadas pelo grupo e afirmou confiar no trabalho realizado pela diretoria para solucionar a situação.



“Estou aqui desde o ano passado e sabemos da dificuldade que é, acho que nem todo mundo consegue passar um ou dois meses sem receber, então a gente viu o quanto era importante estar em dia, mas a gente também sabia que o presidente estava buscando regularizar”, disse.