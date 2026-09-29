Premier League confirma Man City culpado de 115 infrações financeiras

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O Manchester City — clube matriz do Grupo City, conglomerado detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia — foi considerado culpado em todas as 115 acusações relacionadas a supostas violações dos regulamentos financeiros da Premier League. Após o jornalista David Ornstein noticiar o caso, a liga inglesa agora confirmou oficialmente a situação.

Apesar da decisão sobre as acusações, as possíveis sanções ainda não foram definidas. Todas as alternativas permanecem sobre a mesa, incluindo punições esportivas, que podem excluir o clube da Premier League, e o City deve recorrer do resultado.

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"Agora que as acusações foram comprovadas, a questão da sanção será tratada separadamente em uma audiência adicional com a Comissão independente. De acordo com as regras da Premier League, essa audiência permanecerá privada e confidencial até que a publicação do resultado seja permitida", disse a Premier League em nota.

Entenda as acusações contra o Manchester City

O caso teve origem em uma investigação sobre possíveis violações cometidas pelo Manchester City entre 2009 e 2018. O processo começou após o jornal alemão Der Spiegel publicar, em novembro de 2018, documentos financeiros vazados relacionados ao clube.

A Premier League acusou o City de não apresentar informações financeiras precisas, incluindo dados sobre pagamentos realizados a jogadores e treinadores. O clube também foi acusado de infringir as regras de fair play financeiro (FFP) da UEFA e os regulamentos da própria liga relacionados à lucratividade e sustentabilidade (PSR).

Manchester City promete recorrer

Pouco depois da Premier League divulgar oficialmente o caso, o Manchester City se posicionou dizendo estar "desapontado e surpreso". O clube do Noroeste afirma ser inocente e afirmou portar "um corpo abrangente de provas irrefutáveis" que irão provar esta inocência.

De acordo com a PL, o Man City tem até o dia 2 de outubro para recorrer contra a decisão.