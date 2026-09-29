Governo anuncia R$ 32 milhões a clubes da Série A após saída das bets

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta terça-feira, 29, um patrocínio de R$ 32 milhões para Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG. O investimento será realizado por meio de empresas estatais e ocorre após os clubes perderem contratos com casas de apostas em razão da Medida Provisória publicada pelo Governo Federal na última sexta-feira, 25.



O anúncio foi realizado em Belo Horizonte (MG) e contou com a presença de representantes dos três clubes. Pelo Atlético-MG, participou Renato Salvador, membro do conselho de administração da SAF. O Cruzeiro foi representado por Pedro Lourenço, dono da SAF, enquanto Marcus Salum, coordenador do grupo de gestão, esteve presente pelo América-MG.



Atlético e Cruzeiro receberão R$ 15 milhões

Do total anunciado pelo Governo de Minas, Atlético-MG e Cruzeiro receberão R$ 15 milhões cada, enquanto o América-MG terá direito a R$ 2 milhões. O patrocínio será realizado por empresas estatais mineiras.



A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) serão responsáveis por estampar suas marcas nos uniformes das equipes.



O governo estadual também mantém conversas com o Athletic, de São João del-Rei, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e com o Uberlândia, campeão da Série D, para incluir os dois clubes no projeto.



Durante o anúncio, o governador Mateus Simões afirmou que a iniciativa foi tomada após a publicação da medida que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no país.



"Tivemos uma reunião pela manhã com a presidência da CEMIG e os representantes dos três times da capital. A decisão do Governo do Estado diante da medida provisória surpresa, bomba, do Governo Federal, encerrando as atividades da bet no Brasil, foi dar suporte, apoio aos times com o retorno de patrocínios diretos com as empresas do Estado. Vamos fazer a assinatura do protocolo, que já destinamos R$ 32 milhões aos três times (América, Atlético e Cruzeiro). E ainda teremos conversas com dois times do estado, o Athletic e o Uberlândia. Serão cinco times atendidos. Nossa pretensão não é substituir, mas dar o exemplo para as grandes empresas mineiras", disse o governador Matheus Simões.





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Clubes terão contrapartidas

Além da exposição das marcas das empresas estatais nas camisas, em espaços que ainda serão definidos, Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG terão de cumprir contrapartidas estabelecidas nos acordos.



Entre elas estão investimentos no futebol feminino e a disponibilização de ingressos gratuitos para estudantes de baixa renda em partidas específicas.



Segundo o Governo de Minas, as condições serão negociadas individualmente com cada clube e também levarão em consideração os contratos de patrocínio que as equipes já possuem. A intenção é definir os espaços destinados às empresas estaduais sem interferir nos acordos comerciais que permanecem em vigor.

Entenda a proibição das bets

A Medida Provisória nº 1.394, publicada em 25 de setembro, proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em todo o território nacional. A medida também alcança as apostas esportivas e os jogos online.



Com a publicação da MP, novos aportes nas plataformas foram proibidos imediatamente. Os apostadores têm até as 23h59 de 5 de outubro para retirar os valores disponíveis nas contas. A partir de 6 de outubro, sites e aplicativos de apostas serão bloqueados no país.



Além da MP que proíbe as bets, o Governo Federal também encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional para definir conceitos e tipificar crimes relacionados às apostas de quota fixa.



Outra medida anunciada foi o Desenrola Brasil 3.0, programa voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes. A iniciativa integra o conjunto de medidas anunciadas pelo Governo Federal no mesmo contexto da proibição das apostas.