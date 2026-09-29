Clubes ameaçam paralisar o Brasileirão após MP das bets

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A Medida Provisória que proibiu as casas de apostas on-line gerou grande insatisfação nos bastidores do futebol nacional. Em resposta ao Governo Federal, os clubes avaliam a possibilidade de paralisar o Brasileirão.

Alegando prejuízos milionários pela perda de seus principais patrocinadores, os clubes brasileiros se articulam para tentar reverter ou minimizar o fim das bets. A informação foi publicada pelo Estadão.

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De acordo com o colunista Marcel Rizzo, a possibilidade de parar o Campeonato Brasileiro foi discutida por dirigentes em ligações e mensagens. As movimentações foram intensificadas na noite da segunda-feira, 28.

Os cartolas, inclusive, teriam boicotado a reunião com membros do governo, que aconteceria nesta terça-feira, 29. O encontro foi cancelado por baixa adesão deles.

Clubes pressionam Governo e CBF

A possibilidade dos clubes não entrarem em campo teria como objetivo pressionar, além do Governo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As agremiações do país querem mais participação da entidade no caso.

Além disso, os clubes consideram que o plano apresentado pelo Governo, uma linha de crédito a juros baixos, não seria suficiente para apoiar financeiramente os afetados pela MP.

Um dos pedidos é estabelecer um prazo de transição para o fim da publicidade das bets, entre seis meses e um ano. A saída das patrocinadoras afeta diretamente as contas dos clubes entre o restante deste ano e o próximo.