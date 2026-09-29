Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Clubes ameaçam paralisar o Brasileirão após MP das bets

Dirigentes preparam resposta ao Governo Federal

João Grassi
Por
Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A Medida Provisória que proibiu as casas de apostas on-line gerou grande insatisfação nos bastidores do futebol nacional. Em resposta ao Governo Federal, os clubes avaliam a possibilidade de paralisar o Brasileirão.

Alegando prejuízos milionários pela perda de seus principais patrocinadores, os clubes brasileiros se articulam para tentar reverter ou minimizar o fim das bets. A informação foi publicada pelo Estadão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o colunista Marcel Rizzo, a possibilidade de parar o Campeonato Brasileiro foi discutida por dirigentes em ligações e mensagens. As movimentações foram intensificadas na noite da segunda-feira, 28.

Os cartolas, inclusive, teriam boicotado a reunião com membros do governo, que aconteceria nesta terça-feira, 29. O encontro foi cancelado por baixa adesão deles.

Leia Também:

FUTEBOL BRASILEIRO

Governo anuncia R$ 32 milhões a clubes da Série A após saída das bets
Governo anuncia R$ 32 milhões a clubes da Série A após saída das bets imagem

NAMING RIGHTS

Feira FC muda nome de estádio na Bahia após proibição das bets
Feira FC muda nome de estádio na Bahia após proibição das bets imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória pode vender atletas para aliviar rombo do fim das bets
Vitória pode vender atletas para aliviar rombo do fim das bets imagem

Clubes pressionam Governo e CBF

A possibilidade dos clubes não entrarem em campo teria como objetivo pressionar, além do Governo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As agremiações do país querem mais participação da entidade no caso.

Além disso, os clubes consideram que o plano apresentado pelo Governo, uma linha de crédito a juros baixos, não seria suficiente para apoiar financeiramente os afetados pela MP.

Um dos pedidos é estabelecer um prazo de transição para o fim da publicidade das bets, entre seis meses e um ano. A saída das patrocinadoras afeta diretamente as contas dos clubes entre o restante deste ano e o próximo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Futebol Nacional

Relacionadas

Mais lidas