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NAMING RIGHTS

Feira FC muda nome de estádio na Bahia após proibição das bets

A Medida Provisória proíbe a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Arquibancada do Feira FC
Arquibancada do Feira FC - Foto: Divulgação

A proibição das bets afetou diversos clubes de maneiras distintas - uma delas, os naming rights dos estádios que antes eram patrocinados por empresas do tipo. Além da ex-Casa de Apostas Arena Fonte Nova, outros times também precisaram alterar o nome de seus estádios, a exemplo do Feira FC.

O Feira vai suspender os naming rights do Estádio Professor Jodilton Souza, em Feira de Santana, após a publicação da Medida Provisória nº 1.394/2026 pelo Governo Federal na última sexta-feira, 25, proibindo a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil.

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Com a decisão, o estádio, que havia passado a se chamar Superbet Arena após acordo entre o clube e a plataforma de apostas, deixará de utilizar temporariamente o nome ligado à empresa do setor.

Enquanto isso, o clube avalia, junto às áreas responsáveis, os desdobramentos jurídicos e contratuais provocados pela medida do Governo Federal, sem ter definido um novo nome para o estádio até então.

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Acordo havia sido anunciado em abril

Clube recém-nascido e fundado em 2026, o Feira FC anunciou em abril a venda dos naming rights da antiga Arena Cajueiro para a Superbet. Além de dar nome ao estádio, a empresa também ocupava o principal espaço da camisa da equipe profissional como patrocinadora master.

A casa do clube feirense é o Estádio Professor Jodilton Souza, localizado em Feira de Santana, a cerca de 116 km de Salvador. O espaço ficou conhecido como Arena Cajueiro quando pertencia ao Bahia de Feira.

Estádio tem capacidade para cerca de 7 mil pessoas

A arena foi inaugurada em 2018 como parte de um complexo esportivo com estrutura para atletas, academia, salão de jogos e auditório.

O local passou por ampliações ao longo dos anos, incluindo intervenções em 2020 e a construção de uma nova arquibancada em 2021. Atualmente, o estádio tem capacidade aproximada para 7 mil pessoas.

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bets estádio Feira FC Naming Rights

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