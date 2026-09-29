SUMIU DEPOIS DA COPA
Vini Jr substituído? Teoria da conspiração envolve CIA, reptlianos e tatuagens
A harmonização facial do jogador deu início a uma série de especulações sobre identidade
Vinicius Júnior fez harmonização facial após a Copa do Mundo - e alguns torcedores começaram a associar as mudanças físicas a algo muito além. Uma teoria surgiu nas redes sociais, afirmando que o atacante do Real Madrid teria desaparecido após a Copa e sido substituído por um sósia para cumprir contratos publicitários.
A história, que ganhou força principalmente em fóruns e contas de TikTok no Brasil, associa mudanças físicas do jogador, tatuagens e até elementos como CIA, Rothschild, "elites" e reptilianos.
O entorno de Vinicius e o próprio Real Madrid tratam as publicações como notícias falsas sem sentido e ignoram completamente a repercussão, com alguns jornais espanhóis veiculando a história e colaborando para sua negação.
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Tatuagens e aparência alimentam boato
Parte da teoria surgiu depois que internautas começaram a comparar imagens de Vinicius pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira. Um dos argumentos usados nas publicações é a suposta diferença nas tatuagens na coxa do jogador durante o período de treinos da Seleção contra a Austrália.
Além disso, mudanças estéticas no rosto do atacante também passaram a ser usadas como combustível para a narrativa conspiratória. As postagens, no entanto, não apresentam qualquer prova concreta e se baseiam em especulações visuais.
🚨🇧🇷 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗛É𝗢𝗥𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗨 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥É𝗦𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗡Í𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ☠️☠️— Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026
Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. 👀… pic.twitter.com/jUJJt1qajC
CIA, Rothschild e reptilianos
A teoria ganhou novos contornos ao envolver supostas ações da CIA, da família Rothschild e de uma elite internacional. Algumas publicações chegaram a afirmar que Vinicius teria sido assassinado e substituído após a Copa do Mundo.
Outras versões relacionam a falsa história a uma suposta invasão alienígena reptiliana durante o Mundial, que teria como objetivo sequestrar jogadores como Vinicius e Neymar.
Une théorie du complot complètement folle dit que la CIA, les Rothschild et les Élites ont tué et remplacé Vinicius après la coupe du monde. pic.twitter.com/d4m2r6sDAe— Black Bond PTV (@BlackBondPtv) September 25, 2026
A narrativa também foi associada a vídeos virais de uma vidente brasileira, conhecida como Vó Baiana, que havia falado sobre uma invasão alienígena em um campo de futebol em Miami. A previsão, no entanto, não se concretizou.
Enquanto isso, Vinicius segue normalmente sua rotina entre Real Madrid e Seleção Brasileira, sem que haja qualquer indício real que sustente as especulações espalhadas nas redes sociais.