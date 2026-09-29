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MARCOU PELO BRASIL

Raphinha marca pelo Brasil e mantém sequência de gols e pênaltis

O capitão da Seleção Brasileira participou de gols em todos os jogos disputados na temporada

Marina Branco
Por
Raphinha pelo Brasil
Raphinha pelo Brasil - Foto: PATRICK HAMILTON / AFP

O Brasil venceu a Austrália marcando quatro gols - e um deles se somou a muitos outros em uma estatística impressionante do capitão da Amarelinha no amistoso contra a Austrália, nesta terça-feira, 29.

Raphinha marcou o segundo gol do Brasil, de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo, e manteve uma sequência impressionante na temporada: participou diretamente de gols em todos os jogos que disputou desde agosto, somando clube e Seleção.

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Participação em gol em todos os jogos

Com o gol contra a Austrália, Raphinha chegou a 15 gols e quatro assistências em dez partidas na temporada. O recorte inclui sete jogos pelo Campeonato Espanhol, um pela Champions League e dois pela Seleção Brasileira.

Na última sexta-feira, 25, também contra a Austrália, o atacante já havia sido decisivo ao cobrar o escanteio que terminou no gol de Rayan, nos acréscimos.

Ao todo, Raphinha tem participação direta em gol em todas as partidas que disputou na atual temporada.

Raphinha pelo Brasil
Raphinha pelo Brasil - Foto: PATRICK HAMILTON / AFP

Aproveitamento alto em pênaltis

Além disso, Raphinha alcançou outra marca em cobranças de pênalti, chegando a 23 conversões em 24 cobranças na carreira.

O único erro aconteceu em 2017, quando defendia o Vitória de Guimarães, de Portugal. Com isso, o aproveitamento do jogador em penalidades é de 95,8%.

Raphinha pelo Brasil
Raphinha pelo Brasil - Foto: PATRICK HAMILTON

Substituído por desconforto

Apesar do gol e das marcas alcançadas, Raphinha não voltou para o segundo tempo do amistoso. O atacante reclamou de desconforto muscular e foi substituído por Endrick no intervalo.

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Tags

penalti Raphinha seleção brasileira

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