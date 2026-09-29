Raphinha marca pelo Brasil e mantém sequência de gols e pênaltis

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O Brasil venceu a Austrália marcando quatro gols - e um deles se somou a muitos outros em uma estatística impressionante do capitão da Amarelinha no amistoso contra a Austrália, nesta terça-feira, 29.

Raphinha marcou o segundo gol do Brasil, de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo, e manteve uma sequência impressionante na temporada: participou diretamente de gols em todos os jogos que disputou desde agosto, somando clube e Seleção.

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Participação em gol em todos os jogos

Com o gol contra a Austrália, Raphinha chegou a 15 gols e quatro assistências em dez partidas na temporada. O recorte inclui sete jogos pelo Campeonato Espanhol, um pela Champions League e dois pela Seleção Brasileira.

Na última sexta-feira, 25, também contra a Austrália, o atacante já havia sido decisivo ao cobrar o escanteio que terminou no gol de Rayan, nos acréscimos.

Ao todo, Raphinha tem participação direta em gol em todas as partidas que disputou na atual temporada.

Raphinha pelo Brasil - Foto: PATRICK HAMILTON / AFP

Aproveitamento alto em pênaltis

Além disso, Raphinha alcançou outra marca em cobranças de pênalti, chegando a 23 conversões em 24 cobranças na carreira.

O único erro aconteceu em 2017, quando defendia o Vitória de Guimarães, de Portugal. Com isso, o aproveitamento do jogador em penalidades é de 95,8%.

Raphinha pelo Brasil - Foto: PATRICK HAMILTON

Substituído por desconforto

Apesar do gol e das marcas alcançadas, Raphinha não voltou para o segundo tempo do amistoso. O atacante reclamou de desconforto muscular e foi substituído por Endrick no intervalo.