Arena Fonte Nova já tem novo nome após fim de patrocínio com Bet

A Arena Fonte Nova foi obrigada a suspender seu contrato com a Casa de Apostas devido à Medida Provisória do Governo Federal que proibiu o funcionamento e a publicidade das bets no Brasil. Por conta disso, o nome da Arena também precisou ser alterado, já que o contrato com a Casa de Apostas incluía a concessão dos naming rights do estádio.



Anteriormente Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o equipamento público agora se chama apenas Arena Fonte Nova. A mudança já foi oficializada nos perfis oficiais do estádio nas redes sociais.



O acordo de naming rights com a Casa de Apostas estava em vigor desde o início de 2024, em um contrato de R$ 13 milhões anuais durante quatro anos, o equivalente a R$ 52 milhões durante todo o vínculo.

Arena Fonte Nova já vendeu seus naming rights anteriormente

Antes da Casa de Apostas, a Arena Fonte Nova tinha um acordo de naming rights com a Itaipava, do Grupo Petrópolis, contrato que durou 10 anos e chegou ao fim em dezembro de 2023.

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A parceria entre as partes, no entanto, não chegou ao fim, visto que foi mantido o acordo que inclui o fornecimento exclusivo de cervejas e energéticos pertencentes ao Grupo, além de patrocínios do Camarote Itaipava e dos bares e espaços de exposição das marcas.