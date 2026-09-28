FUTEBOL
Dona de barbearia nudista procura time para estampar marca na camisa
Influenciadora declarou torcer para clube tradicional do futebol brasileiro
A influenciadora Daniella Motta, dona de uma barbearia nudista em Florianópolis, anunciou nas redes sociais que está procurando um time de futebol da cidade para patrocinar. A proposta tem uma condição: a equipe precisa aceitar estampar o logo da “Barbearia Nudista” no uniforme.
Em um vídeo publicado para iniciar a busca, a influenciadora de 21 anos convidou os times interessados a entrarem em contato e afirmou que quer entrar no futebol como patrocinadora.
A decisão de procurar uma equipe acontece dias após a proibição da publicidade e do patrocínio de casas de apostas no Brasil, determinada por Medida Provisória publicada pelo Governo Federal na última sexta-feira, 25 de setembro.
Eu vi o que aconteceu com as bets e comecei a pensar na quantidade de times que tinham essas empresas estampadas nas camisas. Muitos clubes vão precisar olhar para outros patrocinadores e achei que era um bom momento para apresentar a barbearia. Eu tenho um negócio em Florianópolis, gosto de futebol e quero investir. Só deixei uma coisa muito clara: se eu patrocinar, quero o logo da Barbearia Nudista na camisa. Daniella Motta - Dona da Barbearia Nudista
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Por enquanto, Daniella afirma que ainda não escolheu uma equipe e espera receber os primeiros contatos a partir da publicação.
“Quero ouvir as propostas e entender quais times realmente têm interesse. Não precisa ser um clube grande, quero encontrar uma equipe que queira a parceria e aceite levar a marca para o uniforme. Agora lancei a ideia e quero descobrir quem vai topar entrar em campo com a Barbearia Nudista na camisa”, conclui.
Influenciadora possui ligação com time catarinense
Daniella já tem uma história curiosa ligada ao Avaí. Torcedora do clube, em 2023 ela chegou a produzir um ensaio durante uma partida na Ressacada depois de receber R$ 30 mil pelo conteúdo.
Agora, a relação com o futebol aparece de outra maneira: “Eu sou avaiana e claro que adoraria ver a Barbearia Nudista na camisa do Avaí um dia. Seria incrível para mim. Mas agora quero entrar no futebol como patrocinadora e descobrir quais times de Florianópolis topariam essa parceria. Fiz o vídeo justamente para abrir essa conversa”.