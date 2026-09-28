Dona de barbearia nudista procura time para estampar marca na camisa

A influenciadora Daniella Motta, dona de uma barbearia nudista em Florianópolis, anunciou nas redes sociais que está procurando um time de futebol da cidade para patrocinar. A proposta tem uma condição: a equipe precisa aceitar estampar o logo da “Barbearia Nudista” no uniforme.



Em um vídeo publicado para iniciar a busca, a influenciadora de 21 anos convidou os times interessados a entrarem em contato e afirmou que quer entrar no futebol como patrocinadora.



A decisão de procurar uma equipe acontece dias após a proibição da publicidade e do patrocínio de casas de apostas no Brasil, determinada por Medida Provisória publicada pelo Governo Federal na última sexta-feira, 25 de setembro.

Eu vi o que aconteceu com as bets e comecei a pensar na quantidade de times que tinham essas empresas estampadas nas camisas. Muitos clubes vão precisar olhar para outros patrocinadores e achei que era um bom momento para apresentar a barbearia. Eu tenho um negócio em Florianópolis, gosto de futebol e quero investir. Só deixei uma coisa muito clara: se eu patrocinar, quero o logo da Barbearia Nudista na camisa. Daniella Motta - Dona da Barbearia Nudista

Por enquanto, Daniella afirma que ainda não escolheu uma equipe e espera receber os primeiros contatos a partir da publicação.



“Quero ouvir as propostas e entender quais times realmente têm interesse. Não precisa ser um clube grande, quero encontrar uma equipe que queira a parceria e aceite levar a marca para o uniforme. Agora lancei a ideia e quero descobrir quem vai topar entrar em campo com a Barbearia Nudista na camisa”, conclui.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Influenciadora possui ligação com time catarinense

Daniella já tem uma história curiosa ligada ao Avaí. Torcedora do clube, em 2023 ela chegou a produzir um ensaio durante uma partida na Ressacada depois de receber R$ 30 mil pelo conteúdo.



Agora, a relação com o futebol aparece de outra maneira: “Eu sou avaiana e claro que adoraria ver a Barbearia Nudista na camisa do Avaí um dia. Seria incrível para mim. Mas agora quero entrar no futebol como patrocinadora e descobrir quais times de Florianópolis topariam essa parceria. Fiz o vídeo justamente para abrir essa conversa”.