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DEU RUIM

Influenciadora é ameaçada após abrir barbearia nudista

Jovem recebeu diversas mensagens ofensivas nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Influenciadora compartilha registros trabalhando na barbearia
Influenciadora compartilha registros trabalhando na barbearia - Foto: Reprodução | Instagram

Daniella Motta vem recebendo uma série de ameaças em suas redes sociais após abrir uma barbearia naturista em Florianópolis, Santa Catarina. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora revelou que alguns perfis falsos alegaram que pegariam ela após o fim do expediente no local.

“Começaram a perguntar onde eu estava, falar que iam me encontrar fora da barbearia e mandar mensagens como se soubessem da minha rotina. Foi aí que eu fiquei com medo de verdade”, disse ela.

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Um post compartilhado por Daniella Motta (@dannimotta__)

Apesar do susto, a jovem de 21 anos confessou que não pretende abandonar o serviço, onde atende os clientes de maneira individual usando apenas um avental, sem nenhuma roupa por baixo, e cobra de R$ 3 mil a R$ 4 mil.

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“Eu já tive que mudar o endereço do negócio e agora precisei mudar a forma como saio de casa. Não era algo que eu imaginava quando comecei, mas também não vou abandonar um projeto por causa de ameaça”, disparou.

Criadora de conteúdo adulto, Daniella não revelou se registrou um boletim de ocorrência contra os autores dos ataques, que não tiveram suas identidades reveladas publicamente.

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Tags

entretenimento influenciadora polêmica

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