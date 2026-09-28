Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Defensor do Vitória evolui em recuperação e pode retornar contra Chape

Jogador realizou um treinamento controlado orientado pela preparação física

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores do Vitória
Jogadores do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória deve ter um reforço no setor defensivo para o jogo contra a Chapecoense, primeiro compromisso da equipe de Jair Ventura após a pausa para a Data Fifa. Isso porque o lateral Mateus Silva, que saiu lesionado no intervalo da partida contra o Cruzeiro, na última rodada, evoluiu na recuperação de um problema muscular.

O lateral-direito estava em tratamento na última semana, como informou o clube. Nesta segunda-feira, 28, ele realizou um treino controlado orientado pelo preparador físico assistente Ítalo Trinchão. Além dele, Ramon e Edu também participaram do treinamento com o preparador físico.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

E.C.BAHIA

Joia do Bahia garante artilharia na Copa do Nordeste Sub-20
Joia do Bahia garante artilharia na Copa do Nordeste Sub-20 imagem

FUTEBOL

Time da Série A enfrenta dívida de R$ 3,5 bilhões em nova fase da SAF
Time da Série A enfrenta dívida de R$ 3,5 bilhões em nova fase da SAF imagem

FONTE NOVA NÃO ESTÁ SOZINHA

Proibição das bets ameaça estádios históricos do Brasil; confira
Proibição das bets ameaça estádios históricos do Brasil; confira imagem

O meio-campista Gabriel Baralhas, por sua vez, ainda está em tratamento.

Crise de lesões

Atualmente, o Vitória tem nove lesionados no elenco, número que deve diminuir até a partida contra a Chapecoense, que acontece no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, às 20h.

  • Nathan Mendes: Rompimento do LCA do joelho esquerdo;
  • Fabiano Souza: Rompimento do LCA do joelho direito;
  • Dudu: Lesão na região lombar da coluna;
  • Edu: Lesão no tendão calcâneo esquerdo;
  • Camutanga: Lesão Lisfranc (pé);
  • Walace: Lesão muscular na parte posterior da coxa direita;
  • Ramon: Lesão muscular na parte anterior da coxa direita;
  • Mateus Silva: Lesão muscular na parte posterior da coxa direita;
  • Baralhas: Lesão muscular na parte anterior da coxa direita.

Prováveis retornos contra a Chapecoense

Segundo apuração do portal A TARDE, Mateus Silva, Ramon e Baralhas devem ficar à disposição contra a Chapecoense, no Barradão, partida válida pela 29ª rodada da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

chapecoense Mateus Silva série a vitória

Relacionadas

Mais lidas