E.C.VITÓRIA
Defensor do Vitória evolui em recuperação e pode retornar contra Chape
Jogador realizou um treinamento controlado orientado pela preparação física
O Esporte Clube Vitória deve ter um reforço no setor defensivo para o jogo contra a Chapecoense, primeiro compromisso da equipe de Jair Ventura após a pausa para a Data Fifa. Isso porque o lateral Mateus Silva, que saiu lesionado no intervalo da partida contra o Cruzeiro, na última rodada, evoluiu na recuperação de um problema muscular.
O lateral-direito estava em tratamento na última semana, como informou o clube. Nesta segunda-feira, 28, ele realizou um treino controlado orientado pelo preparador físico assistente Ítalo Trinchão. Além dele, Ramon e Edu também participaram do treinamento com o preparador físico.
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O meio-campista Gabriel Baralhas, por sua vez, ainda está em tratamento.
Crise de lesões
Atualmente, o Vitória tem nove lesionados no elenco, número que deve diminuir até a partida contra a Chapecoense, que acontece no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, às 20h.
- Nathan Mendes: Rompimento do LCA do joelho esquerdo;
- Fabiano Souza: Rompimento do LCA do joelho direito;
- Dudu: Lesão na região lombar da coluna;
- Edu: Lesão no tendão calcâneo esquerdo;
- Camutanga: Lesão Lisfranc (pé);
- Walace: Lesão muscular na parte posterior da coxa direita;
- Ramon: Lesão muscular na parte anterior da coxa direita;
- Mateus Silva: Lesão muscular na parte posterior da coxa direita;
- Baralhas: Lesão muscular na parte anterior da coxa direita.
Prováveis retornos contra a Chapecoense
Segundo apuração do portal A TARDE, Mateus Silva, Ramon e Baralhas devem ficar à disposição contra a Chapecoense, no Barradão, partida válida pela 29ª rodada da Série A.