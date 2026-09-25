Vitória se reapresenta com três atletas no departamento médico

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Após quatro dias de folga com a pausa no Campeonato Brasileiro, o elenco do Esporte Clube Vitória se reapresentou nesta quinta-feira, 24, dando início aos trabalhos do período da Data Fifa no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

De acordo com o Vitória, três atletas realizaram tratamento no departamento médico: o meio-campista Gabriel Baralhas, o lateral-esquerdo Ramon e o lateral-direito Mateus Silva, último jogador a se lesionar no plantel.

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Apesar de não ter participado das atividades com os demais companheiros, o trio não deve ser preocupação para o retorno do Brasileirão. O portal A TARDE apurou que Baralhas, Ramon e Mateus devem ficar à disposição normalmente no próximo jogo do Leão.

Por outro lado, o volante Walace esteve envolvido nos treinamentos. Ele está recuperado de uma lesão muscular e vira opção para a comissão técnica de Jair Ventura na sequência da temporada.

Reforço treina normalmente

Fora dos relacionados na derrota por 3 a 1 diante do Cruzeiro, Nacho Laquintana já treina normalmente e pode reforçar o Vitória contra a Chapecoense.

O atacante passava por período de recondicionamento físico, mas já está 100% apto para entrar em campo com a camisa rubro-negra.

Vitória x Chapecoense

O Vitória recebe a Chapecoense às 20h do próximo dia 7 de outubro, uma quarta-feira, no Barradão. A partida é válida pela 29ª rodada da Série A.