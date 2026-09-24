Vitória rescinde com promessa da base que atuou no Baianão

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Promessa revelada nas categorias de base do Esporte Clube Vitória, Lawan Santos, de 21 anos, não é mais jogador do Leão da Barra de maneira oficial.

Lawan tinha contrato com o Vitória até dezembro de 2027, mas o vínculo foi encerrado antecipadamente. A rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O último clube do atacante foi o Botafogo-PB, onde ficou emprestado em parte da temporada. No entanto, atuou em apenas dois jogos pelo Belo.

Sob contrato vigente com o Rubro-Negro, Lawan também acumulou empréstimos por Campinense, Itabuna, São José (SP) e Confiança.

Lawan no Vitória

No total, o centroavante Lawan disputou 12 jogos pelo time profissional do Vitória, onde marcou um gol.

Lawan, agora ex-atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ele atuou na equipe alternativa que disputou o Campeonato Baiano em 2026, comandada por Rodrigo Chagas.