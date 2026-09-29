DOIS DE PÊNALTI
Brasil sofre virada e sai vitorioso contra Austrália em jogo de 6 gols
Vanderson, Raphinha e Bruno Guimarães marcaram para a Seleção em Brisbane
O Brasil chegou magoado do primeiro amistoso contra a Austrália, que terminou em um empate amargo entre as duas equipes - agora, no entanto, a história foi diferente. Em Brisbane, as seleções fizeram um jogo recheado de gols, e a Seleção Brasileira saiu vitoriosa por 4 a 2.
Depois de abrir o placar com Vanderson, sofrer a virada ainda no primeiro tempo e empatar com Raphinha, a Seleção fez 3 a 2 aos 23 minutos da etapa final, com Bruno Guimarães e sacramentou a vitória com Vini Jr, de pênalti, aos 34 minutos do segundo tempo.
Agora, o Brasil volta as atenções para a Índia, próxima adversária na Super Data Fifa no dia 3 de outubro de 2026, às 11h.
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O jogo
A partida já começou mostrando que seria movimentada, e o Brasil precisou de apenas dois minutos para marcar. Pela direita, Rayan recebeu de Danilo e acionou Gabriel Bontempo, que rolou para Vanderson bater de primeira e acertar o ângulo. Pouco depois, Raphinha parou duas vezes no goleiro Patrick Beach, e Danilo teve a finalização bloqueada pela defesa.
A Austrália empatou aos 27 minutos, após cobrança de escanteio. Rayan desviou a bola de cabeça para trás, e Alessandro Circati completou para o gol. O impedimento assinalado em campo chegou a ser revisto, mas a arbitragem validou o lance.
Seis minutos depois, um passe errado de Rayan deu início ao ataque australiano. A defesa brasileira conseguiu se recompor, mas Connor Metcalfe recebeu com espaço na entrada da área e acertou um chute de longe para fazer 2 a 1.
O Brasil reagiu antes do intervalo. Bruno Guimarães lançou Danilo na área, e Harry Souttar atingiu o pé do brasileiro na disputa. Após revisão do VAR, a arbitragem marcou o pênalti, convertido por Raphinha aos 44 minutos.
Já nos acréscimos, Otávio errou uma saída de bola e deu a Irankunda a chance de recolocar a Austrália na frente, mas o atacante chutou por cima.
Na volta do intervalo, a Seleção ameaçou em uma jogada iniciada por Endrick com uma cabeçada de Gabriel Magalhães, defendida por Beach. Do outro lado, Circati teve a bola limpa após um escanteio, mas cabeceou por cima do gol.
Aos 23 minutos, o Brasil recuperou a vantagem em um contra-ataque. Danilo lançou Vini Jr. pela esquerda, o atacante encontrou Endrick na área, e ele rolou para Bruno Guimarães finalizar e fazer 3 a 2.
Já próximo ao final da partida, foi a vez de Vini Jr brilhar. O atacante invadiu a área e foi derrubado por Irankunda, tendo pênalti marcado a seu favor e convertido por ele mesmo, consagrando o 4 a 2.
O último grande lance da partida veio em uma cobrança de escanteio australiana, em que a bola sobrou para Herington e ele mandou perto do gol, mas não marcou. Assim, o Brasil se redimiu do empate contra a Austrália e segue para o próximo amistoso com um 4 a 2 emocionante no placar.
Ficha técnica
Austrália 2 x 4 Brasil - Amistoso internacional
Austrália: Beach; Italiano, Circati, Souttar, Herrington e Behich; Irvine, Okon-Engstler e Metcalfe (McGree); Irankunda e Yengi. Técnico: Tony Popovic.
Brasil: Otávio; Vanderson (Matheuzinho), Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Bruno Guimarães, Danilo e Gabriel Bontempo (Andrey Santos); Rayan (Estêvão), Raphinha (Endrick) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Cartões amarelos: Souttar, Irankunda (Austrália), Gabriel Magalhães e Endrick (Brasil)
Gols: Vanderson aos 2 minutos do 1º tempo, Alessandro Circati aos 27 minutos do 1º tempo, Connor Metcalfe aos 33 minutos do 1º tempo, Raphinha aos 44 minutos do 1º tempo, de pênalti, Bruno Guimarães aos 23 minutos do 2º tempo e Vinicius Júnior aos 34 minutos do 2° tempo, de pênalti