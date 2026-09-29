AVC ou infarto? Estrela brasileira do UFC sofre mal súbito em luta

Raoni Barcelos assustou os fãs de UFC ao sofrer um mal súbito durante a luta contra Raul Rosas Jr., no UFC Vegas 121 - mas o treinador Davi Ramos tranquilizou o público quanto ao estado de saúde do lutador.

Segundo ele, o peso-galo não teve AVC nem infarto, mas a causa do episódio ainda não foi esclarecida pelos médicos. Raoni passou mal no quinto round do combate, ficou alguns minutos inconsciente dentro do octógono e foi levado ao hospital, onde segue internado para a realização de exames.

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"Ainda sem explicação"

Em vídeo publicado nesta segunda-feira, 28, dois dias após o ocorrido, Davi Ramos tranquilizou os fãs e afirmou que o lutador está bem. O treinador, porém, ressaltou que a equipe ainda aguarda o parecer médico para entender o que provocou o mal súbito.

"Quero falar para vocês que o Raoni está bem, deixar vocês tranquilos. Mas, lógico, continuem orando por ele porque isso é fundamental para todos nós. O Raoni, sim, sofreu um mal súbito na luta, mas não teve um AVC, não houve nada com o coração, não foi infarto", explicou.

"Aconteceu aquele fato que a gente ainda está sem explicação, esperando ainda pelo parecer dos médicos, dos resultados dos outros exames", afirmou.

Davi apareceu ao lado de Laerte Barcelos, pai de Raoni, e Felipinho Feitosa, e agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde o episódio.

Lutador segue em observação

O mal súbito assustou a comunidade do MMA e levantou dúvidas sobre a condição de saúde de Raoni. Nos minutos seguintes à luta, as principais hipóteses comentadas foram AVC ou infarto, mas ambas foram descartadas pelo treinador.

"Só quero comunicar a vocês que ele está bem. Ontem, eu conversei com ele. Nós fizemos um vídeo, ele acabou não postando ainda, mas hoje ele vai postar na rede social dele. Só agradecer a todos vocês, obrigado por todo o apoio", disse Davi.

Treinador elogia atuação

Apesar do susto, Davi Ramos fez questão de valorizar a apresentação de Raoni Barcelos no UFC Vegas 121. O brasileiro enfrentou Raul Rosas Jr. e, mesmo após a derrota, recebeu bônus de performance da organização.

"Eu e o Mestre estamos muito felizes com a performance do Raoni, com todo o trabalho que o Raoni fez. Continuem acreditando no cara, porque a luta que ele fez é digna de ser campeão. Obrigado por todo o suporte de vocês", completou.

Raoni segue sob acompanhamento médico enquanto a equipe aguarda novos resultados de exames para identificar a causa do episódio.