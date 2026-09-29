E.C.VITÓRIA
Vitória pode vender atletas para aliviar rombo do fim das bets
Clube baiano perde receitas importantes com a saída de patrocinadores
O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, busca uma saída para amenizar o rombo financeiro causado pela proibição das bets. Com a saída de patrocinadores e grande perda de receitas, o clube não descarta vender atletas.
Em entrevista concedida à Rádio Baiana, Fábio Mota admitiu que vê poucas alternativas diferentes para o Vitória. O dirigente afirma que o planejamento financeiro do clube foi altamente comprometido.
“Só resta pra gente agora vender ativo, vender jogador para tentar fechar aí o rombo e o buraco que ficou. Não tem outra alternativa, vamos ter que vender atleta”, afirmou o dirigente.
“Até então isso não era o nosso planejamento. A gente estava de forma organizada, apertado, mas não estava pensando nisso. A partir de agora, tem várias propostas para vários atletas do Vitória”, completou Mota.
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Titulares do Vitória podem sair
Além de admitir a possibilidade de saídas, o presidente rubro-negro chegou a revelar alguns atletas importantes que receberam propostas. Segundo ele, o Vitória "não teria dificuldade" em negociá-los.
“O Vitória não tem dificuldade de vender jogadores. Por exemplo, o Vitória não tem dificuldade de vender Renê, não tem dificuldade de vender Lucas Arcanjo, não tem dificuldade de vender Ramon. Todos esses já tiveram propostas”, finalizou.