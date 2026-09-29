E.C.VITÓRIA
Elenco do Vitória demonstra preocupação com salários após fim das bets
MP do Governo Federal impacta financeiramente as receitas dos clubes
O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, afirmou que há um sentimento coletiva de preocupação entre os atletas após a proibição das bets. As empresas se tornaram parte majoritária das receitas de diversos clubes brasileiros.
Essa preocupação, inclusive, também inclui o elenco do Vitória. Fábio reconheceu que qualquer jogador do futebol nacional neste momento se questiona: como serão pagos os salários?
“Hoje tem uma preocupação nacional dos atletas com essa bomba das bets. Todo mundo sabe que os clubes vão passar a arrecadar menos", iniciou.
"A pergunta é: como é que fica o salário, como é que fica a imagem, como é que ficam as condições?”, disse Mota à Rádio Baiana.
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Preocupação não apaga o foco rubro-negro
Apesar do cenário, o dirigente garantiu que o plantel está completamente concentrado para a partida contra a Chapecoense, no próximo dia 7, primeiro compromisso do Leão após o fim da Data Fifa.
“Todo mundo tá preocupado [com a situação das bets], mas o elenco tá focado sim no jogo, concentrado”, assegurou o presidente.
"Estamos aprimorando a questão física, treinando em dois turnos, inclusive para isso, com um movimento especificamente para a questão física e focado no jogo. É o jogo da nossa vida”, completou Fábio Mota.