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E.C.VITÓRIA

Elenco do Vitória demonstra preocupação com salários após fim das bets

MP do Governo Federal impacta financeiramente as receitas dos clubes

João Grassi
Por
Time do Vitória no Barradão
Time do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, afirmou que há um sentimento coletiva de preocupação entre os atletas após a proibição das bets. As empresas se tornaram parte majoritária das receitas de diversos clubes brasileiros.

Essa preocupação, inclusive, também inclui o elenco do Vitória. Fábio reconheceu que qualquer jogador do futebol nacional neste momento se questiona: como serão pagos os salários?

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“Hoje tem uma preocupação nacional dos atletas com essa bomba das bets. Todo mundo sabe que os clubes vão passar a arrecadar menos", iniciou.

"A pergunta é: como é que fica o salário, como é que fica a imagem, como é que ficam as condições?”, disse Mota à Rádio Baiana.

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Preocupação não apaga o foco rubro-negro

Apesar do cenário, o dirigente garantiu que o plantel está completamente concentrado para a partida contra a Chapecoense, no próximo dia 7, primeiro compromisso do Leão após o fim da Data Fifa.

“Todo mundo tá preocupado [com a situação das bets], mas o elenco tá focado sim no jogo, concentrado”, assegurou o presidente.

"Estamos aprimorando a questão física, treinando em dois turnos, inclusive para isso, com um movimento especificamente para a questão física e focado no jogo. É o jogo da nossa vida”, completou Fábio Mota.

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