Elenco do Vitória demonstra preocupação com salários após fim das bets

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O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, afirmou que há um sentimento coletiva de preocupação entre os atletas após a proibição das bets. As empresas se tornaram parte majoritária das receitas de diversos clubes brasileiros.

Essa preocupação, inclusive, também inclui o elenco do Vitória. Fábio reconheceu que qualquer jogador do futebol nacional neste momento se questiona: como serão pagos os salários?

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“Hoje tem uma preocupação nacional dos atletas com essa bomba das bets. Todo mundo sabe que os clubes vão passar a arrecadar menos", iniciou.

"A pergunta é: como é que fica o salário, como é que fica a imagem, como é que ficam as condições?”, disse Mota à Rádio Baiana.

Preocupação não apaga o foco rubro-negro

Apesar do cenário, o dirigente garantiu que o plantel está completamente concentrado para a partida contra a Chapecoense, no próximo dia 7, primeiro compromisso do Leão após o fim da Data Fifa.

“Todo mundo tá preocupado [com a situação das bets], mas o elenco tá focado sim no jogo, concentrado”, assegurou o presidente.

"Estamos aprimorando a questão física, treinando em dois turnos, inclusive para isso, com um movimento especificamente para a questão física e focado no jogo. É o jogo da nossa vida”, completou Fábio Mota.