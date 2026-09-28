Vitória teme rombo de R$ 55 milhões com fim das bets

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, detalhou os impactos da MP do Governo Federal que proibiu as bets. O dirigente citou uma perda de receitas de R$ 55 milhões até 2027 e lamentou a falta de transição para adaptação dos clubes impactados.

"O Vitória tinha contrato com a 7K até dezembro de 2027. Em cima desse contrato e do valor a receber, fizemos o planejamento financeiro, o acordo global com a Justiça para pagar as parcelas por mês, o acordo para pagar as prestações da CNRD, parcelou o imposto para pagar a Perse", disse à Rádio Baiana FM.

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"De uma hora para outra, esse contrato foi extinto. Da forma que foi feito pelo Governo Federal, não permite que você receba a multa e nem a rescisão do contrato. Faltou uma transição, isso foi feito na Premier League, um ano para adaptação. Virou terra arrasada para os clubes brasileiros", completou.

Rombo "muito maior"

De acordo com Fábio Mota, "o rombo é muito maior" que apenas os patrocínios que estampam as camisas. "Os clubes brasileiros têm contrato de patrocínio das camisas e das placas que fazem as propagandas nos jogos", explicou.

"No caso do Vitória seriam R$ 35 milhões. Ano que vem seriam R$ 45 milhões. As placas recebem 75% de dinheiro das bets. As placas também já notificaram os clubes dizendo que não vão nos pagar", revelou.

Mota apontou a perda de R$ 55 milhões até 2027. "Como não recebemos no mês passado, são R$ 10 milhões até o fim do ano. Ano que vem, um rombo de R$ 45 milhões", completou.

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Transfer ban e bloqueios

Segundo o presidente do Vitória, os prejuízos podem fazer o clube sofrer bloqueios de contas, transfer ban e perder o acordo de dívidas no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) do Governo.

"Sem dinheiro para pagar a CNRD, vai tomar transfer ban. Não tem dinheiro para pagar a Justiça do Trabalho, vai ter as contas bloqueadas. Não tem dinheiro para pagar o Perse, vai perder o Perse. A gente diminuiu na metade a dívida do clube para conseguir fazer o Perse. Quando você deixa de pagar, a dívida volta para o valor original e perde o Perse", alertou Mota.