Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

VÍDEO

Ex-zagueiro do Vitória marca gol contra bizarro em jogo da Série B

Clássico pela Série B do Brasileirão aconteceu neste domingo, 27

João Grassi
Por
Reynaldo, ex-zagueiro do Vitória
Reynaldo, ex-zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A derrota do de 3 a 0 do Avaí para o Criciúma, neste domingo, 27, pela Série B do Brasileirão, foi marcada por um lance inusitado protagonizado pelo zagueiro Reynaldo. O ex-jogador do Esporte Clube Vitória marcou um gol contra bizarro.

O clássico disputada no Estádio Heriberto Hülse estava 0 a 0, quando o Criciúma abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo. Em tentativa de cortar finalização, Reynaldo se atrapalhou e cabeceou a bola para a própria meta.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Seis minutos depois de sair atrás no placar, o Avaí ainda perdeu o volante Zé Ricardo por expulsão. Com um homem a menos, o Leão da Ressacada ainda foi vazado mais duas vezes e acabou derrotado.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Ex-Vitória é vítima de vandalismo em atual clube: "Meu filho estava"
Ex-Vitória é vítima de vandalismo em atual clube: "Meu filho estava" imagem

ACIDENTE AÉREO

Ex-Bahia e Vitória marca em jogo que homenageia vítimas da Chapecoense
Ex-Bahia e Vitória marca em jogo que homenageia vítimas da Chapecoense imagem

DESABAFO

Ex-diretor e ex-técnico da dupla BaVi criticam arbitragem da Série B
Ex-diretor e ex-técnico da dupla BaVi criticam arbitragem da Série B imagem

Assista abaixo o gol contra de Reynaldo

Jogador emprestado pelo Vitória brilha com golaço

Companheiro de equipe de Reynaldo no Vitória em 2024, Willean Lepo foi pela contramão e marcou um golaço na partida.

O lateral-direito do Criciúma recebeu passe na esquerda, limpou a marcação e mandou a bola na bochecha da rede.

Partida recheada de ex-Vitórias

O Tigre, inclusive, contava com mais dois atletas que passaram pelo Vitória e estavam em campo: os volantes Jean Irmer e Ronald Lopes. O segundo, assim como Lepo, está emprestado pelo Rubro-Negro.

Willean Lepo pelo Vitória em 2024
Willean Lepo pelo Vitória em 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Pelo lado avaiano, além de Reynaldo, outro que teve passagem pelo clube baiano foi Léo Gamalho. O atacante, no entanto, não saiu do banco de reservas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas