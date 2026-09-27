Ex-zagueiro do Vitória marca gol contra bizarro em jogo da Série B

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A derrota do de 3 a 0 do Avaí para o Criciúma, neste domingo, 27, pela Série B do Brasileirão, foi marcada por um lance inusitado protagonizado pelo zagueiro Reynaldo. O ex-jogador do Esporte Clube Vitória marcou um gol contra bizarro.

O clássico disputada no Estádio Heriberto Hülse estava 0 a 0, quando o Criciúma abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo. Em tentativa de cortar finalização, Reynaldo se atrapalhou e cabeceou a bola para a própria meta.

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Seis minutos depois de sair atrás no placar, o Avaí ainda perdeu o volante Zé Ricardo por expulsão. Com um homem a menos, o Leão da Ressacada ainda foi vazado mais duas vezes e acabou derrotado.

Assista abaixo o gol contra de Reynaldo

O QUE FOI ISSO, AVAÍ?! 🫣⚽️ Aos 4 minutos do segundo tempo, a zaga do Avaí protagonizou um lance bizarro: Reynaldo cabeceou contra a própria meta e abriu o placar para o Criciúma! 📺 Assista a Criciúma x Avaí ao vivo pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus #SerieBnaESPN #Criciuma #Avai — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) September 27, 2026

Jogador emprestado pelo Vitória brilha com golaço

Companheiro de equipe de Reynaldo no Vitória em 2024, Willean Lepo foi pela contramão e marcou um golaço na partida.

O lateral-direito do Criciúma recebeu passe na esquerda, limpou a marcação e mandou a bola na bochecha da rede.

QUE GOLAÇO DO TIGRE! 😮‍💨⚽️🔥 Willean Lepo anotou o terceiro gol do Criciúma contra o Avaí com muita categoria! 🎯🐯 📺 Assista à Série B ao vivo pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus #SerieBnaESPN #Criciuma #Avai https://t.co/kUSB9bKjjS — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) September 27, 2026

Partida recheada de ex-Vitórias

O Tigre, inclusive, contava com mais dois atletas que passaram pelo Vitória e estavam em campo: os volantes Jean Irmer e Ronald Lopes. O segundo, assim como Lepo, está emprestado pelo Rubro-Negro.

Willean Lepo pelo Vitória em 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Pelo lado avaiano, além de Reynaldo, outro que teve passagem pelo clube baiano foi Léo Gamalho. O atacante, no entanto, não saiu do banco de reservas.