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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Ex-Vitória é vítima de vandalismo em atual clube: "Meu filho estava"

Jogador de 24 anos defendeu o Leão da Barra em 2023

João Grassi
Por
Yan Souto
Yan Souto - Foto: João Neto | Botafogo-PB

O empate por 0 a 0 entre Botafogo-PB e Maringá, neste sábado, 26, deixou a equipe paraibana com chances remotas de acesso na Série C do Brasileirão. Revoltada, a torcida do Belo fez diversos protestos e chegou a vandalizar o carro de Yan Souto, ex-jogador do Esporte Clube Vitória.

Através das redes sociais, o campeão da Série B de 2023 pelo Vitória publicou imagens dos danos no veículo. Ele chamou os responsáveis pelo ato de "vagabundos e marginais", além de dizer que seu filho não foi atingido por pouco.

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"Mais um pouco pra cima pega no vidro do lado que meu filho estava!", reclamou o zagueiro. A assessoria de Yan também repudiu o caso e afirmou que o carro dele foi depredado.

Yan Souto mostra carro vandalizado
Yan Souto mostra carro vandalizado - Foto: Reprodução | Redes sociais
Assessoria de Yan Souto repudia ato de vandalismo
Assessoria de Yan Souto repudia ato de vandalismo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Botafogo preso na Série C

A revolta da torcida do Botafogo-PB passa por mais um iminente fracasso de sair da Série C. Embora ainda não esteja eliminado no quadrangular final, o Belo tem chances remotas de acesso.

No total, o clube nordestino já acumula 13 anos seguidos disputando a Terceira Divisão Nacional.

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Yan Souto no Vitória

Contratado à época por empréstimo junto ao Goiás, Yan Souto teve passagem curta pelo Vitória na temporada 2023. O defensor disputou apenas 14 jogos pelo Leão, sendo 11 como titular.

Apesar da pouca sequência em campo, o atleta de 24 anos estava no elenco campeão da Série B naquele ano.

Yan Souto no Vitória em 2023
Yan Souto no Vitória em 2023 - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória
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