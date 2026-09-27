E.C.VITÓRIA
Ex-Vitória é vítima de vandalismo em atual clube: "Meu filho estava"
Jogador de 24 anos defendeu o Leão da Barra em 2023
O empate por 0 a 0 entre Botafogo-PB e Maringá, neste sábado, 26, deixou a equipe paraibana com chances remotas de acesso na Série C do Brasileirão. Revoltada, a torcida do Belo fez diversos protestos e chegou a vandalizar o carro de Yan Souto, ex-jogador do Esporte Clube Vitória.
Através das redes sociais, o campeão da Série B de 2023 pelo Vitória publicou imagens dos danos no veículo. Ele chamou os responsáveis pelo ato de "vagabundos e marginais", além de dizer que seu filho não foi atingido por pouco.
"Mais um pouco pra cima pega no vidro do lado que meu filho estava!", reclamou o zagueiro. A assessoria de Yan também repudiu o caso e afirmou que o carro dele foi depredado.
Botafogo preso na Série C
A revolta da torcida do Botafogo-PB passa por mais um iminente fracasso de sair da Série C. Embora ainda não esteja eliminado no quadrangular final, o Belo tem chances remotas de acesso.
No total, o clube nordestino já acumula 13 anos seguidos disputando a Terceira Divisão Nacional.
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Yan Souto no Vitória
Contratado à época por empréstimo junto ao Goiás, Yan Souto teve passagem curta pelo Vitória na temporada 2023. O defensor disputou apenas 14 jogos pelo Leão, sendo 11 como titular.
Apesar da pouca sequência em campo, o atleta de 24 anos estava no elenco campeão da Série B naquele ano.