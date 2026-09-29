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Yamal quebra recordes e Espanha atinge marca histórica em goleada

Time espanhol venceu a Croácia por 4 a 1 na Nations League

Gustavo Nascimento
Por
Lamine Yamal, atacante da Espanha
Lamine Yamal, atacante da Espanha - Foto: JORGE GUERRERO | AFP

Lamine Yamal quebrou dois recordes na vitória da Espanha por 4 a 1 sobre a Croácia nesta terça-feira, 29, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Nations League. Além do destaque individual do jovem de 19 anos, a Espanha também alcançou uma marca histórica com o resultado positivo. [veja ao fim da matéria]

Yamal marcou dois gols e deu uma assistência na partida, sendo esta a primeira vez que ele faz isso com a camisa da Espanha. O craque do Barcelona também se tornou o jogador mais jovem da história da Fúria a registrar esses números em um mesmo jogo, aos 19 anos e 78 dias, superando Raul, que alcançou o feito aos 21 anos e 273 dias.

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Além disso, Yamal quebrou um recorde que já durava 66 anos. Agora ele é o jogador europeu mais jovem a chegar a 10 gols com a seleção principal desde o dinamarquês Harald Nielsen, que alcançou esse feito em 26 de agosto de 1960, quando tinha 18 anos e 10 meses.

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Lamine Yamal vive grande momento na temporada

Ao todo, Lamine Yamal já soma 18 participações em gols (11 gols e sete assistências) nas últimas oito partidas que disputou pelo Barcelona e pela Seleção da Espanha.

Na Nations League, Yamal lidera a lista dos jogadores que mais contribuíram para gols até o momento, tendo participado de 4 gols.

Espanha mantém sequência invicta

Já consolidada como a seleção que estabeleceu a maior invencibilidade da história do futebol, a Espanha agora trabalha para ampliar essa marca. Com a vitória sobre a Croácia, os espanhóis chegaram a 40 jogos sem perder, sequência que dura desde março de 2024, quando foram derrotados por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso.

Desde então, a Espanha conquistou a Eurocopa em 2024 e a Copa do Mundo de 2026.

A seleção comandada por Luis de la Fuente chegou a perder a final da Nations League para Portugal em 2025, mas o título foi decidido somente na disputa de pênaltis após um empate por 2 a 2 com bola rolando.

Confira as seleções com as maiores invencibilidades da história:

  1. Espanha – 40 jogos (2024 - presente)
  2. Itália – 37 (2018 - 2021)
  3. Argentina – 36 (2019 - 2022)
  4. Brasil – 35 (1993 - 1996)
  5. Espanha – 35 (2007 - 2009)
  6. Senegal – 33 (2023 - 2025)
  7. Marrocos – 33 (2025 - 2026)
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espanha Lamine Yamal Nations League

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