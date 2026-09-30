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DEFESA

CEO do Grupo City acusa Premier League de "teoria da conspiração"

Ferran Soriano afirmou que as acusações financeiras são baseadas em uma "falsa acusação"

Marina Branco
Por
Ferran Soriano
Ferran Soriano - Foto: Divulgação I EC Bahia

O CEO do Grupo City, Ferran Soriano, vem lidando com as acusações da Premier League desde que o Manchester City recebeu denúncias de mais de cem ações irregulares - mas, para ele, as acusações financeiras feitas pela Premier League são baseadas em uma "falsa acusação", classificando a posição da liga inglesa como uma "teoria da conspiração".

A declaração foi feita em um vídeo enviado aos funcionários do clube em meio à incerteza sobre o processo que envolve o atual campeão inglês, e acontece após a Premier League confirmar que o City foi considerado culpado na maioria das acusações apresentadas contra o clube desde fevereiro de 2023. O dirigente também reforçou que a equipe recorrerá da decisão.

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Soriano defende inocência do clube

No vídeo, Soriano afirmou que o ponto central do caso é a acusação de que dinheiro dos donos do Manchester City teria entrado no clube por meio de patrocinadores de Abu Dhabi. Segundo o CEO, isso não aconteceu.

"A totalidade do caso com a Premier League está baseada em uma falsa acusação, que é a de que o dinheiro dos nossos donos foi colocado no clube através de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso não é verdade", afirmou.

O dirigente disse ainda que o clube apresentou provas suficientes à comissão responsável pelo julgamento: "Foram dadas provas suficientes à comissão da Premier League de que isso não aconteceu e não vai acontecer".

"Falamos de extratos bancários, transferências de dinheiro, testemunhas e tudo o necessário para demonstrar de forma categórica que o dinheiro não veio do dono", completou.

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"Conclusão errônea"

Soriano também criticou a forma como a comissão avaliou o caso e disse que as provas apresentadas pelo Manchester City foram ignoradas. "Toda falsa acusação contra nós vem dessa simples e completamente falsa acusação", opinou.

"Surpreendentemente, tanto para nós como para nossos advogados, depois de mais de dois anos, a comissão da Premier League deu uma opinião que apoia a teoria da conspiração da Premier. Para isso, foram ignoradas as provas apresentadas pelo clube e chegou-se a uma conclusão errônea", declarou.

O CEO não falou durante a assembleia geral de clubes realizada em Copenhague, mas escolheu se dirigir internamente aos funcionários do Manchester City em um momento de forte pressão sobre o futuro do clube.

City vai recorrer

No vídeo, Soriano confirmou que o Manchester City apresentará recurso, posição que o clube já havia deixado clara em comunicado anterior.

Agora, a comissão independente ainda precisa definir qual será a punição aplicada ao clube. As sanções possíveis vão desde multa financeira até perda de pontos, rebaixamento ou expulsão da Premier League. O Manchester City pode recorrer até o dia 2 de outubro, esta sexta-feira.

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ferran soriano grupo city manchester city premier league

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