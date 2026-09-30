CEO do Grupo City acusa Premier League de "teoria da conspiração"

O CEO do Grupo City, Ferran Soriano, vem lidando com as acusações da Premier League desde que o Manchester City recebeu denúncias de mais de cem ações irregulares - mas, para ele, as acusações financeiras feitas pela Premier League são baseadas em uma "falsa acusação", classificando a posição da liga inglesa como uma "teoria da conspiração".

A declaração foi feita em um vídeo enviado aos funcionários do clube em meio à incerteza sobre o processo que envolve o atual campeão inglês, e acontece após a Premier League confirmar que o City foi considerado culpado na maioria das acusações apresentadas contra o clube desde fevereiro de 2023. O dirigente também reforçou que a equipe recorrerá da decisão.

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Soriano defende inocência do clube

No vídeo, Soriano afirmou que o ponto central do caso é a acusação de que dinheiro dos donos do Manchester City teria entrado no clube por meio de patrocinadores de Abu Dhabi. Segundo o CEO, isso não aconteceu.

"A totalidade do caso com a Premier League está baseada em uma falsa acusação, que é a de que o dinheiro dos nossos donos foi colocado no clube através de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso não é verdade", afirmou.

O dirigente disse ainda que o clube apresentou provas suficientes à comissão responsável pelo julgamento: "Foram dadas provas suficientes à comissão da Premier League de que isso não aconteceu e não vai acontecer".

"Falamos de extratos bancários, transferências de dinheiro, testemunhas e tudo o necessário para demonstrar de forma categórica que o dinheiro não veio do dono", completou.

"Conclusão errônea"

Soriano também criticou a forma como a comissão avaliou o caso e disse que as provas apresentadas pelo Manchester City foram ignoradas. "Toda falsa acusação contra nós vem dessa simples e completamente falsa acusação", opinou.

"Surpreendentemente, tanto para nós como para nossos advogados, depois de mais de dois anos, a comissão da Premier League deu uma opinião que apoia a teoria da conspiração da Premier. Para isso, foram ignoradas as provas apresentadas pelo clube e chegou-se a uma conclusão errônea", declarou.

O CEO não falou durante a assembleia geral de clubes realizada em Copenhague, mas escolheu se dirigir internamente aos funcionários do Manchester City em um momento de forte pressão sobre o futuro do clube.

City vai recorrer

No vídeo, Soriano confirmou que o Manchester City apresentará recurso, posição que o clube já havia deixado clara em comunicado anterior.

Agora, a comissão independente ainda precisa definir qual será a punição aplicada ao clube. As sanções possíveis vão desde multa financeira até perda de pontos, rebaixamento ou expulsão da Premier League. O Manchester City pode recorrer até o dia 2 de outubro, esta sexta-feira.