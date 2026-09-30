AMISTOSOS DO BRASIL
Raphinha é cortado da Seleção Brasileira após lesão na coxa direita
Atacante do Barcelona sofreu edema muscular e está fora do amistoso contra a Índia
O atacante Raphinha foi cortado da Seleção Brasileira após sofrer um edema muscular na parte posterior da coxa direita. O jogador está fora do amistoso contra a Índia, marcado para sábado, em Calcutá, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Aos 29 anos, o atacante do Barcelona foi titular na terça-feira e marcou o segundo gol do Brasil na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, em Brisbane, pelo segundo amistoso da Seleção na Data Fifa.
Raphinha balançou as redes aos 45 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. No entanto, sentiu um desconforto na coxa direita e foi substituído no intervalo por Endrick.
Após a partida, o jogador passou por um exame de imagem, que confirmou a lesão muscular. Segundo a CBF, a decisão de liberar Raphinha da convocação foi tomada por precaução e para favorecer a recuperação do atleta.
“Por precaução e visando a pronta recuperação do atleta, o departamento médico decidiu liberá-lo da convocação”, informou a CBF.
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Raphinha não será substituído
A Seleção Brasileira não convocará outro jogador para ocupar a vaga de Raphinha no amistoso contra a Índia.
O confronto será o terceiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. Antes da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, a equipe brasileira empatou em 1 a 1 com os australianos, em partida disputada em Townsville.
Agora, sem Raphinha, o técnico da Seleção terá que definir a formação ofensiva para o duelo contra a Índia, em Calcutá.