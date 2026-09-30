Pep Guardiola se declara para City em meio à crise: "Estou aqui"

Pep Guardiola deixou o Manchester City - mas a história que construiu no clube segue com ele e o conecta em tempos difíceis. O ex-treinador se posicionou publicamente após o Manchester City ser considerado culpado pela Premier League em acusações relacionadas a violações dos regulamentos financeiros da liga inglesa.

O treinador, que deixou o clube em junho deste ano, publicou uma mensagem de apoio ao time nas redes sociais. Na declaração, Guardiola reforçou a ligação com o City, clube que comandou entre 2016 e 2026, e afirmou que seguirá ao lado da instituição, dos dirigentes, jogadores, comissão técnica e torcedores.

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"Quero que cada torcedor do Manchester City ao redor do mundo saiba que estou aqui, mais do que nunca. Sempre apoiei e sempre estarei ao lado do meu clube, do proprietário, do meu presidente, do Ferran, dos jogadores, da comissão técnica, do Enzo e de vocês, nossos torcedores únicos. Deixe-me ser claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês", escreveu.

City foi considerado culpado

A Premier League afirmou que uma comissão independente concluiu que o Manchester City cometeu violações financeiras entre as temporadas 2009/10 e 2017/18. Segundo a liga, o clube teria organizado contratos considerados falsos com parceiros comerciais, inflado receitas em mais de 900 milhões de libras, registrado contas falsas e violado limites de gastos.

A Premier League também apontou descumprimento dos deveres de cooperação e de máxima boa-fé durante a investigação.

Clube promete recorrer

O Manchester City tem até o dia 2 de outubro para recorrer da decisão. Em nota oficial, o clube afirmou que exercerá esse direito e disse estar "tão desapontado quanto surpreso" com o resultado do processo.

A equipe inglesa nega as acusações, se declara inocente e afirma ter um "corpo abrangente de provas irrefutáveis". O clube também prometeu agir de forma "implacável" e, quando necessário, "proativa" nos fóruns regulatórios e legais apropriados.

Guardiola reforça apoio ao ex-clube

A manifestação de Guardiola ocorre em um momento de forte pressão sobre o Manchester City. Mesmo fora do comando técnico, o espanhol fez questão de declarar apoio ao clube, aos dirigentes e ao atual treinador Enzo Maresca.

Guardiola deixou o City em junho, após uma passagem histórica pelo clube. Durante o período, tornou-se um dos principais nomes da era moderna da equipe e construiu uma relação próxima com a torcida.

Agora, mesmo distante do banco de reservas, o treinador voltou a se colocar publicamente ao lado do Manchester City em meio à maior crise institucional recente do clube.