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BASE DO BAHIA

Bahia vence o Flu com gol de promessa e técnico se despede após o jogo

Gol de Jonathan Marinho garantiu a vitória e marcou a despedida de Túlio Bilaque

Téo Mazzoni
Por
Jonathan Marinho brilhou no triunfo que também marcou o adeus do treinador
Jonathan Marinho brilhou no triunfo que também marcou o adeus do treinador - Foto: Divulgação / EC Bahia

No último compromisso pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, o Esporte Clube Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA), nesta quarta-feira, 30. O gol que garantiu o triunfo tricolor foi marcado por Jonathan Marinho, promessa da base, que balançou as redes pela terceira vez na competição.

Com o resultado, os Pivetes de Aço encerraram a campanha na Série A da categoria na 15ª posição, com 21 pontos conquistados. Agora, a equipe volta as atenções para a disputa do Campeonato Baiano Sub-17.

O time comandado pelo técnico Túlio Bilaque foi a campo com Arthur; Jonathan Marinho, Leonardo, Cristhofer e Victor Gabriel; Keven, Henry Riquelme e Pedro Thaylan (Luis Felipe); Daniel David (Weslley), Fabio Ryan (Denis Felipe) e Lyan.

Jogo marcou a despedida do treinador

O tirunfo sobre o Fluminense marcou o último a última partida do treinador Túlio Bilaque no comando do Bahia. De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o técnico recebeu uma proposta para comandar o Sub-17 do Grêmio e aceitou a oferta para estar mais próximo da familia.

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Joia assinou contrato profissional com o Bahia

Autor do gol que garantiu o triunfo do Bahia no último jogo do Campeonato Brasileiro Sub-17, Jonathan Marinho assinou seu primeiro contrato profissional com o Esquadrão nesta terça-feira, 29.

A joia da base, apontada pelo Esporte Espetacular, da TV Globo, como possível integrante da próxima geração da Seleção Brasileira no quadro “Geração 2030”, estendeu seu vínculo com o Bahia até setembro de 2029.

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Tags

Brasileirão Sub-17 Esporte Clube Bahia Jonathan Marinho

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