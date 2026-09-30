Bahia assina 1º contrato profissional com joia de 16 anos

O Esporte Clube Bahia assinou o primeiro contrato profissional com uma de suas principais joias da base: Jonathan Marinho, que faz parte da equipe Sub-17 do clube. O lateral-direito, de apenas 16 anos, estendeu seu vínculo com o Esquadrão até setembro de 2029.

Em 2026, o Pivete de Aço vestiu a camisa da Seleção Brasileira Sub-16. O jogador participou do período de preparação da categoria e da conquista do tradicional Torneio de Montaigu, na França.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jonathan foi citado pelo Esporte Espetacular, da TV Globo, no quadro “Geração 2030”, que reúne jovens apontados como possíveis integrantes da próxima geração da Seleção Brasileira, com vistas ao próximo ciclo de Copa do Mundo.

A assinatura do contrato contou com as presenças do diretor executivo de Futebol, Cadu Santoro, e do diretor executivo da Base, Marcelo Teixeira, além dos familiares e agentes dos jogadores.

Promessa do Bahia treinou no Manchester City

A experiência internacional de Jonathan não ficou restrita à Seleção Brasileira. Pouco depois da participação no Torneio de Montaigu, o lateral teve a oportunidade de conhecer de perto a estrutura do Manchester City, clube que integra o mesmo grupo responsável pela SAF do Bahia.

No fim de abril, Jonathan Marinho participou de um intercâmbio na Inglaterra e realizou treinamentos com a equipe Sub-18 do Manchester City. A experiência fez parte do processo de formação do atleta e permitiu ao jovem ter contato com a metodologia de trabalho de um dos principais centros de desenvolvimento do futebol mundial.

Jonathan Marinho pela Seleção - Foto: Divulgação I EC Bahia

Bahia também estendeu o vínculo de outra promessa

Além de Jonathan Marinho, o Bahia também renovou o contrato do atacante Daniel David, que também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. O novo vínculo do jogador também vai até setembro de 2029.

Em 2025, Daniel foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 e, neste ano, também defendeu a equipe Sub-16. O atacante ainda esteve entre os atletas inscritos pelo Bahia para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, mesmo com apenas 15 anos na época.