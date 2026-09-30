Tem vaga? Veja o desempenho dos jogadores emprestados pelo Bahia

Além dos jogadores que integram o elenco atual e disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia tem cinco atletas emprestados nesta temporada.



Os jogadores estão espalhados por clubes do Brasil e do exterior e, até o momento, não conseguiram grande destaque em suas respectivas equipes.

Entre os atletas emprestados estão Cauly e Iago Borduchi, que defendem o São Paulo, além de Gabriel Xavier, no Shenzhen Peng City, da China, Kayky, no Internacional, e Caio Suassuna, no Avaí.

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Como está o desempenho de Cauly no São Paulo?

Emprestado ao São Paulo até o final de 2026, Cauly é o atleta cedido pelo Bahia com mais jogos disputados na atual temporada, mas ainda não conseguiu se firmar no clube paulista. O meio-campista possui 24 partidas disputadas neste ano, com apenas um gol marcado no período.



Embora não viva grande fase, Cauly está muito próximo de atingir a meta para a compra obrigatória, de aproximadamente 2 milhões de euros, estipulada em contrato. De acordo com o portal A TARDE, para que a cláusula seja automaticamente ativada, o jogador precisa disputar 25 partidas pelo São Paulo, com pelo menos 45 minutos em campo em cada uma delas.

Contrato com o São Paulo: até o fim de 2026;

Contrato com o Bahia: até o final de 2028 .

Como está o desempenho de Iago Borduchi no São Paulo?

O lateral-esquerdo Iago Borduchi deixou o Bahia rumo ao São Paulo na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que chegou ao fim em meados de setembro.



O jogador foi cedido de forma gratuita até o final desta temporada, com os vencimentos previstos em contrato sendo pagos integralmente pelo clube paulista. A medida teve como objetivo enxugar a folha salarial do Bahia e, ao mesmo tempo, abrir espaço para Zé Guilherme, de acordo com informações do portal A TARDE.



Pelo São Paulo, Borduchi já disputou dez jogos, com um gol marcado e uma assistência.

Contrato com o São Paulo; até o fim de 2026;

Contrato com o Bahia: até o final de 2028.





Como está o desempenho de Gabriel Xavier no Shenzhen Peng City?

O zagueiro foi emprestado até o final desta temporada ao Shenzhen Peng City, clube que faz parte do Grupo City, também na última janela de transferências. Pelo time chinês, o defensor já entrou em campo 12 vezes e marcou um gol.



O empréstimo de Xavier, no entanto, não possui cláusula de compra estipulada em contrato, e o jogador deverá retornar ao Bahia ao fim do vínculo. Conforme a reportagem, a cessão do atleta teve como objetivo abrir espaço no elenco e facilitar a chegada de novos jogadores.



Contrato com o Shenzhen Peng City; até o fim de 2026;

Contrato com o Bahia: até o final de 2029.



Como está o desempenho de Kayky no Internacional?

Emprestado ao Internacional até o final da temporada, Kayky está lesionado desde a pausa da Copa do Mundo, quando foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito após se machucar durante as férias.



Durante o período de recuperação, Internacional e Bahia acertaram o congelamento do contrato de Kayky com o Colorado. Dessa forma, o clube gaúcho não terá prejuízo financeiro e fica livre da obrigação de pagar os salários do jogador durante o período.



Antes da lesão, Kayky disputou nove jogos pelo Internacional, sem contribuir com gols ou assistências.



Embora o contrato tenha sido congelado durante o período de recuperação, o vínculo de Kayky com o Internacional possui uma cláusula de opção de compra ao fim do empréstimo. Segundo o portal A TARDE, o valor está estipulado em 3,5 milhões de euros, cerca de R$ 20,615 milhões na cotação atual.



Contrato com o Internacional: até o fim de 2026;

Contrato com o Bahia: até o final de 2029.



Como está o desempenho de Caio Suassuna no Avaí?

Promessa das categorias de base do Bahia, Caio Suassuna foi emprestado ao Avaí há pouco mais de duas semanas, em uma negociação que não prevê opção de compra ao final do contrato, previsto para o fim da atual temporada.



Conforme soube o portal A TARDE, a saída do jovem atacante tem como principal objetivo proporcionar uma sequência de jogos em uma competição profissional. Com isso, a expectativa é que o Pivete de Aço retorne ao Esquadrão para a disputa do Campeonato Baiano de 2027.



Desde que chegou ao Avaí, Caio Suassuna já disputou dois jogos na Série B do Campeonato Brasileiro.

