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BRASILEIRÃO 2026

Bahia pode enfrentar Palmeiras desfalcado por causa da Data Fifa

Jogos das seleções acontecem dois dias antes e podem complicar escalação do Palmeiras

Téo Mazzoni
Por
Piquerez, Emiliano Martínez e Arias entram em campo dois dias antes do duelo pelo Brasileirão
Piquerez, Emiliano Martínez e Arias entram em campo dois dias antes do duelo pelo Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo no dia 8 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), quando enfrenta o Palmeiras, que pode ser afetado pela alta quantidade de jogadores convocados durante a Data Fifa.

Palmeiras tem oito jogadores convocados

O Palmeiras possui oito atletas convocados para suas respectivas seleções: Giay e Flaco López (Argentina); Gustavo Gómez, Maurício e Sosa (Paraguai); Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai); Arias (Colômbia).

Diante desse cenário, o clube paulista poderá sofrer com a ausência dos jogadores convocados por Uruguai e Colômbia, devido à proximidade das datas das partidas das seleções com o duelo contra o Bahia, além da logística necessária para contar com os atletas à disposição.

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Uruguai e Colômbia jogam pouco tempo antes de Palmeiras x Bahia

O Uruguai, de Piquerez e Emiliano Martínez, enfrenta a Índia, no estádio Salt Lake (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan), localizado na cidade de Calcutá, enquanto a Colômbia joga contra o Peru no Nu Stadium, localizado em Miami, nos Estados Unidos, ambos no dia 6 de outubro, apenas dois dias antes da partida diante do Bahia.

Desta forma, Piquerez e Emiliano Martinez teriam apenas 58 horas e 30 minutos de diferença entre o jogo do Uruguai e o duelo entre Palmeiras e Bahia. Já no caso de Arias, o tempo seria ainda menor: 48 horas e 45 minutos entre o amistoso da Colômbia com a partida válida pela Série A.

Portanto, diante do pouco tempo de preparação para poder contar com os atletas, o Palmeiras poderá sofrer com o desfalque de Piquerez, Emiliano Martínez e Arias na partida contra o Bahia, no dia 8 de outubro.

Qual é a posição do Bahia na tabela do Brasileirão?

O Bahia entrou na pausa da Data Fifa na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, apenas dois atrás do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 da Série A, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Palmeiras

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