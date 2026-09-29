E.C.BAHIA
Próximo jogo do Bahia é cancelado e time vence por W.O
Adversário informou que não conseguir comparecer ao confronto
O time feminino do Esporte Clube Bahia não vai mais entrar em campo nesta quarta-feira, 30, porque o jogo contra o Porto foi cancelado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). O comunicado da FBF, divulgado na noite desta terça-feira, informou que o time da cidade de Porto Seguro não vai comparecer à partida, prevista para acontecer no CT Evaristo de Macedo, às 9h.
O jogo seria válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano feminino. Com a ausência do time adversário, o Bahia será declarado vencedor por WO, tendo o resultado final de 3x0, conforme previsto em regulamento.
Sendo assim, as Mulheres de Aço vão manter os 100% de aproveitamento na competição. Até o momento, foram dois triunfos em dois jogos, com 12 gols marcados e dois sofridos no recorte.
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O próximo compromisso do time de Felipe Freitas será no sábado, 3, contra o Barcelona de Ilhéus, em partida válida pela quarta rodada da competição estadual.