Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Próximo jogo do Bahia é cancelado e time vence por W.O

Adversário informou que não conseguir comparecer ao confronto

Gustavo Nascimento
Por
Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, instalação do Bahia
Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, instalação do Bahia - Foto: Reprodução

O time feminino do Esporte Clube Bahia não vai mais entrar em campo nesta quarta-feira, 30, porque o jogo contra o Porto foi cancelado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). O comunicado da FBF, divulgado na noite desta terça-feira, informou que o time da cidade de Porto Seguro não vai comparecer à partida, prevista para acontecer no CT Evaristo de Macedo, às 9h.

O jogo seria válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano feminino. Com a ausência do time adversário, o Bahia será declarado vencedor por WO, tendo o resultado final de 3x0, conforme previsto em regulamento.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Sendo assim, as Mulheres de Aço vão manter os 100% de aproveitamento na competição. Até o momento, foram dois triunfos em dois jogos, com 12 gols marcados e dois sofridos no recorte.

Leia Também:

E.C.BAHIA

Dupla do Bahia se valoriza e passa a valer quase R$ 200 milhões
Dupla do Bahia se valoriza e passa a valer quase R$ 200 milhões imagem

FUTEBOL

Yamal quebra recordes e Espanha atinge marca histórica em goleada
Yamal quebra recordes e Espanha atinge marca histórica em goleada imagem

FUTEBOL

Técnico histórico do Leão é demitido e está livre no mercado
Técnico histórico do Leão é demitido e está livre no mercado imagem

O próximo compromisso do time de Felipe Freitas será no sábado, 3, contra o Barcelona de Ilhéus, em partida válida pela quarta rodada da competição estadual.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia campeonato baiano futebol feminino Mulheres de Aço

Relacionadas

Mais lidas