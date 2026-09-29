Dupla do Bahia se valoriza e passa a valer quase R$ 200 milhões

Uma dupla do Esporte Clube Bahia se valorizou em mais de R$ 20 milhões, de acordo com a atualização dos valores de mercado listados pelo Transfermarkt, plataforma especializada em transferências no mundo do futebol. Trata-se de Luciano Juba e Jean Lucas, destaques do time de Rogério Ceni que já chegaram a vestir a camisa da Seleção.



Luciano Juba passou a valer dois milhões de euros a mais do que na última atualização do Transfermarkt, feita em 15 de setembro, acumulando agora um valor de mercado de 16 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 94,45 milhões.



O jogador do Bahia é o lateral mais valioso a atuar em solo brasileiro, à frente de nomes como Cuiabano, do Vasco, e Piquerez e Giay, do Palmeiras.

Por sua vez, o valor de mercado de Jean Lucas pulou de 13 para 15 milhões de euros, de forma que agora ele vale cerca de R$ 88,55 milhões. O volante agora é o oitavo meio-campista mais valioso do futebol brasileiro.

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Confira a lista:

1º - Danilo: € 32,00 mi.

2º - Lucas Paquetá: € 27,00 mi.

3º - Breno Bidon: € 25,00 mi.

4º - Martinelli: € 18,00 mi.

4º - Mauricio: € 18,00 mi.

4º - Gerson: € 18,00 mi.

4º - André: € 16,00 mi.

8º - Hércules: € 15,00 mi.

8º - Jean Lucas: € 15,00 mi.

8º - Jorge Carrascal: € 15,00 mi.

Bahia sobe na lista dos times mais caros do país

Antes avaliado com um valor de mercado de 103,7 milhões de euros (R$ 612,16 milhões), o elenco do Bahia foi o segundo do Brasil com a maior valorização no período, segundo o Transfermarkt, atrás apenas do Athletico Paranaense.

O Tricolor de Aço agora custa 123,70 milhões de euros (R$ 730,23 milhões), o que representa um aumento de 19,3 % no valor de mercado da equipe. O Furacão, por sua vez, passou de 68,98 milhões para 108,73 milhões de euros, uma valorização de 57,6%.

Com o aumento do valor de mercado, o Bahia pulou da nona para a sétima colocação entre os elencos mais valiosos do país. Confira o top-10: